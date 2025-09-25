Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Zamieściła w sieci wymowny wpis

Podczas wizyty w Nowym Jorku Marta Nawrocka pojawiła się na wydarzeniu, przygotowanym przez pierwszą damę USA. W hotelu New York Palace odbyło się spotkanie poświęcone wsparciu dzieci z rodzin zastępczych.

Marta Nawrocka na bankiecie Melanii Trump

Jak donosi „Fakt”, Nawrocka miała okazję porozmawiać z Melanią Trump. Po wszystkim opublikowała w sieci krótki wpis, w którym podziękowała za spotkanie. „W Nowym Jorku wzięłam udział w uroczystym bankiecie wydawanym przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za zaproszenie First Lady Melanii Trump” – pisała małżonka Karola Nawrockiego na swoim profilu na Instagramie.

Dziennikarze „Faktu” zwrócili uwagę na strój naszej pierwszej damy podczas jej spotkania z Melanią Trump. Marta Nawrocka na bankiecie pojawiła się w żółtej marynarce i żółtej spódnicy. Ekspertka modowa Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z dziennikiem chwaliła jej „doskonałą interpretację minimalistycznej elegancji”.

Stylistka oceniła kreację Marty Nawrockiej

– Nasza pierwsza dama trafia w punkt niemal podczas całej wizyty w USA. Tak można świetnie zinterpretować minimalizm i nawet być kobiecą, a jednocześnie niewyzywającą. Wszystkie kolory modułowej garderoby są świetnie dobrane, fasony szlachetne, to minimalistyczna elegancja z nowoczesnym błyskiem – stwierdzała.

Ocena nie była jednak pozbawiona zastrzeżeń. Rubasińska-Ianiro przyznała, że długość spódnicy Nawrockiej mogła zaburzyć proporcje jej sylwetki. — Kilka centymetrów przesunięcia potrafi zburzyć całą harmonię, bo proporcja jest jak architektura. Bez niej nawet najlepsze krawiectwo i najmodniejszy kolor tracą siłę – tłumaczyła.

