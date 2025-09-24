Żartowali z Trumpa w amerykańskiej telewizji. Nagle pokazali zdjęcie Tuska

Donald Trump wygłosił przemówienie podczas 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zanim prezydent USA rozpoczął swoje wystąpienie, doszło do poważnej wpadki.

Trump wbija szpilę ONZ

Nie działał prompter, na którym wyświetlane była treść przemowy. – Bardzo cieszę się, będąc tutaj z wami, mimo wszystko. Mówiąc od serca, mogę tylko stwierdzić, że ktokolwiek zarządza teleprompterem, na pewno ma problemy – komentował amerykański przywódca.

Wcześniej Donald Trump miał problemy, gdy próbował dostać się na salę obrad, ponieważ schody ruchome zatrzymały się chwilę po tym, jak na nich stanął. Ten fakt nie umknął uwadze polityka.

W swoim wystąpieniu wbił szpilę ONZ twierdząc, że „zakończył siedem wojen i nikt z organizacji nigdy do niego zadzwonił, żeby zaoferować pomoc albo sfinalizować którekolwiek z porozumień”. – Jedyne, co dostałem od ONZ to zepsute schody ruchome i niedziałający prompter – ironizował.

Fallon kpił z Trumpa. Nawiązał do głośnego wystąpienia

Obie wpadki stały się pożywką dla Jimmy'ego Fallona. W ostatnim odcinku swojego programu „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, który jest emitowany przez stację NBC, prowadzący żartował z przemówienie Donalda Trumpa. – Prezydent mówił ponad godzinę. W pewnej chwili stwierdził, że państwa europejskie pójdą do piekła. Tymczasem Europejczycy po 15 minutach słuchania tego bełkotu stwierdzili, że już tam są – kpił amerykański komik.

- Donald Trump stwierdził też, że zasługuje na Nagrodę Nobla. Moim zdaniem mógłby ją dostać nawet w dziedzinie fizyki, bo zdołał wejść po niedziałających schodach – dodawał.

Trump obiektem kpin w USA. Nagle pokazali zdjęcie Tuska

W dalszej części programu Jimmy Fallon pokazał nagranie z przygotowań prezydenta USA do roli gospodarza na kolacji dla stu polityków z całego świata. Filmik oczywiście nie był prawdziwy, przygotowała go ekipa programu.

Widać na nim, jak ochroniarz wymienia nazwiska światowych przywódców, które próbuje opanować aktor wcielający się w Donalda Trumpa. W pewnej chwili mężczyzna wyjął zdjęcia Donalda Tuska i wymienił imię i nazwisko polskiego premiera.

Aktor, który grał prezydenta USA, miał ogromny problem z opanowaniem danych polityków. – Szwecja? Alf Crispy Creme (powinien być Ulf Kristersson – red.). Polska? Donald Trump (powinien być Donald Tusk – red.). Paragwaj? Santa Claus Pen (powinien być Santiago Pena – red.) – wyliczał, popełniając błąd za błędem.

