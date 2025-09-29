Mała obsesja Marty Nawrockiej? Jej syn ujawnił sekret

Daniel Nawrocki, czyli najstarszy syn prezydenckiej pary od sierpnia prowadzi autorski program w telewizji wPolsce24. Jednym z jego ostatnich gości był trener personalny Paweł Oporski, który w rozmowie ujawnił, że w przeszłości miał okazję trenować obecną pierwszą damę. – Uważam, że treningi były naprawdę mocne. Też twoja mama się bardzo starała – podkreślił.

Zdaniem trenera Nawrocka przykładnie podchodziła do ćwiczeń i wykazywała na treningach ogromną dyscyplinę. Według Oporskiego to właśnie regularna aktywność fizyczna jest powodem świetnej formy Marty Nawrockiej.

Ćwiczenia nawet podczas podróży

W trakcie rozmowy padły także detale związane z determinacją pierwszej damy. – Pamiętam do dziś, że nie tylko na tym obiekcie, ale też w każdej podróży, praktycznie na każdej siłowni, która była gdzieś w hotelu, ten trening był i wysyłała zdjęcie. (...) Także naprawdę super – dodał Paweł Oporski.

Wywiad Daniela Nawrockiego z trenerem personalnym obejmował głównie kwestie treningu siłowego, ale fragment dotyczący jego mamy przyciągnął największą uwagę widzów.

Sam prowadzący zdradził, że także i on ma sportowe zacięcie – podczas rozmowy wspomniał o swoim rekordzie w ilości wykonanych pompek. W odpowiedzi trener Oporski zauważył, że „tak naprawdę każdy w rodzinie Nawrockich już ma jakieś osiągnięcie sportowe”.

Sportowa pierwsza dama

O zamiłowaniu Marty Nawrockiej do sportu informowaliśmy już wcześniej. W młodości bowiem przyszła pierwsza dama tańczyła w jednej z elitarnych szkół baletowych. Choć planowała kontynuować karierę w świecie tańca, z czasem zmieniła swoje plany i obrała ścieżkę zawodową w służbie publicznej. Co prawda porzuciła balet, ale sympatia do ruchu i sportu pozostało w jej codziennym życiu. W jednym z wywiadów przyznała, że jej ulubioną formą relaksu są treningi na siłowni.

Dodatkowo chętnie spędza czas na rowerze, który traktuje jako idealną formę ucieczki od codziennych obowiązków.

