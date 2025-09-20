Nawroccy wypisali syna z nowego przedmiotu. Szefowa MEN zwróciła się bezpośrednio do prezydenta

Karol Nawrocki napisał na platformie X (dawny Twitter), że wraz z małżonką podjęli decyzję o wypisaniu syna z zajęć „edukacji zdrowotnej”. „Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja” – tłumaczył prezydent.

„W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać” – podsumował Nawrocki. Na jego decyzję odpowiedziała Barbara Nowacka. „Panie Prezydencie. Zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy, naprawdę, warto czytać dokumenty! W tym przypadku konkretnie – należałoby przeczytać podstawę programową do Edukacji Zdrowotnej” – zaczęła szefowa MEN.

Karol i Marta Nawroccy wypisali syna z nowego przedmiotu. Barbara Nowacka z osobistą odezwą

„Szczególnie Pan powinien dbać o zdrowie dzieci i zaufanie społeczne do nauczycieli, którzy mądrze i wrażliwie przekazują wiedzę. A wiedza tym na temat przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyki, ruchu, zdrowia psychicznego oraz budowania relacji, szacunku do drugiej osoby – o tym jest też ten przedmiot – przyda się każdemu” – dodała minister edukacji narodowej.

Ruch Nawrockiego chwalił wiceszef jego Kancelarii. „To dobra decyzja, chroniąca najmłodsze dzieci przed szkodliwymi treściami schowanymi pod płaszczykiem podniosłej nazwy przedmiotu. Dobro polskich dzieci jest najważniejsze” – napisał Adam Andruszkiewicz. „Wspólnie z żoną również wypisaliśmy córkę z tzw. »edukacji zdrowotnej«, zresztą zgodnie z prośbą samej zainteresowanej” – skomentował z kolei poseł PiS Marcin Horała.

