Nowy przedmiot MEN. Karol Nawrocki podjął decyzję: Mamy prawo

„Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć »Edukacji Zdrowotnej«. Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja” – poinformował w mediach społecznościowych Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki wypisał syna z nowego przedmiotu. Polityk PiS podobnie

„W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać” – dodał prezydent. Na wpis głowy państwa odpowiedział poseł PiS. „Wspólnie z żoną również wypisaliśmy córkę z tzw. »edukacji zdrowotnej«, zresztą zgodnie z prośbą samej zainteresowanej” – podkreślił Marcin Horała.

– Edukacja zdrowotna? Wypisz swoje dziecko. 25 września coraz bliżej. Wiecie, że aktywistki LGBTQ wielokrotnie krzyczeli, że idą po wasze dzieci? Nie? To już wiecie. To jest jeden ze sposobów, aby zatruć umysły dzieci lewacką ideologią. To się dzieje na naszych oczach. 25 września już niedługo. Wypisz swoje dziecko – apelował z kolei w krótkim nagraniu inny polityk Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński.

Rezygnacje z edukacji zdrowotnej. Wiceszefowa MEN zabrała głos

O rezygnację była pytana wiceszefowa MEN. – Jak szkoła dobrze to organizuje, nauczyciel jest przygotowany, to okazuje się, że praktycznie wszyscy uczniowie w klasie czy szkole chodzą (na edukację zdrowotną – red.) – mówiła Katarzyna Lubnauer. Wiceminister edukacji narodowej przyznała jednocześnie, że „tam, gdzie sama szkoła albo samorząd nie zachęcają” rodziców do tego, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach, „tam jest gorzej”.

