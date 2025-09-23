Marta Nawrocka zaskoczyła w USA. Stylistka ocenia

Karol Nawrocki i jego żona przebywają w Nowym Jorku, gdzie prezydent bierze udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorkowy wieczór (23 czasu polskiego) podczas debaty 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ polski prezydent wygłosi przemówienie.

– Jesteśmy pokojowymi krajami demokratycznymi (...), ale nie damy się zastraszyć. Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – tak mówił z kolei w USA w poniedziałek Radosław Sikorski.

Para prezydencka w restauracji. Stylistka oceniła kreację pierwszej damy

Wracając zaś do Karola Nawrockiego. W poniedziałek para prezydencka wraz z współpracownikami wybrała się do eleganckiej włoskiej restauracji. Kreację pierwszej damy skomentowała stylistka Ewelina Rydzyńska w rozmowie z „Faktem”. Marta Nawrocka na wyjście do restauracji założyła czarną sukienkę midi o długości 7/8 z bufkami.

– Marta Nawrocka postawiła na klasyczną, czarną sukienkę midi 7/8 z bufkami — i to bardzo dobry wybór, bo właśnie ta długość prezentuje się na niej zdecydowanie lepiej niż sukienki tuż za kolano, które często skracają sylwetkę – powiedziała „Faktowi” ekspertka. Wybrane dodatki do kreacji były subtelne i stonowane. Ewelina Rydzyńska oceniła stylizację jako wyważoną i przemyślaną.

– Prosty fason, elegancka czerń i stonowane dodatki tworzą spójną, ponadczasową całość – dodała stylistka.

Ewelina Rydzyńska udzieliła jednak pierwszej damy rady na przyszłość.

– Tutaj jeden drobiazg — cieliste rajstopy — osłabił efekt, który w czarnej, spójnej wersji byłby wręcz perfekcyjny. Cienkie, czarne rajstopy wysmukliłyby nogi, wydłużyły sylwetkę i podkreśliły paryski charakter stylizacji. To najlepszy przykład na to, że w prostych, eleganckich zestawach to właśnie detale przesądzają o końcowym efekcie – oceniła.

