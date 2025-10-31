Znany ksiądz o Halloween. Zwrócił uwagę na „największe niebezpieczeństwo”

31 października w wielu krajach obchodzony jest Halloween. Imprezy stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. W większości krytycznie do tego zwyczaju podchodzi polski Kościół. Redaktor naczelny tygodnika „Idziemy” ks. Henryk Zieliński w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczył, że nie ma oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej ani wypowiedzi papieży, które zabraniałyby katolikom uczestnictwa w zabawach z okazji Halloween.

Duchowny podkreślił, że „jest daleki od twierdzenia, że każda zabawa halloweenowa od razu musi mieć charakter okultystyczny i wiązać się z duchowym zagrożeniem”. – Czasami jest to po prostu zwykła zabawa dzieci, które nie mają świadomości jakiegoś duchowego podtekstu – komentuje ks. Zieliński. Duchowny zwrócił uwagę, że dzisiejsze zabawy nie mają wiele wspólnego ze starymi celtyckimi wierzeniami.

Znany ksiądz o duchownych straszących Halloween. „Więcej uwagi poświęcają diabłu niż Jezusowi”

– Niestety, mam wrażenie, że niektórzy księża więcej uwagi poświęcają diabłu niż Panu Jezusowi i Ewangelii. Taka fascynacja złem bywa niebezpieczna. Głównym posłaniem Kościoła jest głosić Ewangelię o zbawieniu, a nie straszyć – przekonywał ks. Zieliński. Duchowny tłumaczył, że zabawy halloweenowe odciągają od dobrych praktyk chrześcijańskich.

Jego zdaniem „największym niebezpieczeństwem jest to, że jest to inwazyjna praktyka zmieniająca sposób przeżywania uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na zabawowy”. – Zamiast zadumy nad tajemnicą śmierci mamy jej obśmianie – wyjaśniał ks. Zieliński. Duchowny przypomniał, że w polskiej tradycji od ponad tysiąca lat ważną rolę odgrywają obchody uroczystości Wszystkich Świętych. Kościoły starają się organizować m.in. Bale Wszystkich Świętych.

Antropolog o zabawach halloweenowych. „Być może o trochę koloru i światła”

– Halloween wprowadza element ożywczy do tego późnojesiennego krajobrazu – ja bym tego też nie lekceważył. Być może o to właśnie chodzi, żeby przynieść trochę koloru i światła w ten trudny moment w roku – bo jeszcze musimy trochę poczekać na Boże Narodzenie i światła choinkowe – choć jak wiadomo, w przestrzeni publicznej, zwłaszcza tej związanej z handlem, to te światełka będą już za chwilę – skomentował z kolei antropolog prof. dr hab. Waldemar Kuligowski z poznańskiego UAM.

