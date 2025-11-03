Jak będzie wyglądać przeciętna osoba w 2050 roku? Poznajcie „Siedzącego Sama”

Artykuł, w którym opisano omawiany tutaj eksperyment, zaczął się od przypomnienia, że około 31 proc. dorosłych i aż 80 proc. osób dorastających nie spełnia rekomendowanych wytycznych odnośnie aktywności fizycznej. W związku z tym badacze z WeWard postanowili pokazać, jakie mogą być skutki takiego stylu życia.

Tak będzie wyglądał człowiek przyszłości? Oby nie

Stworzyli „Siedzącego Sama”, czyli „wspartą badaniami medycznymi” projekcję przeciętnej, nieaktywnej osoby w 2050 roku. Prowadzący siedzący tryb życia Sam ma więc zaczerwienione oczy od ciągłego wpatrywania się w monitory i telefon. Charakteryzuje się też matową cerą i zapadniętymi mięśniami twarzy.

Na jego ciele znajdziemy liczne oznaki przedwczesnego starzenia się oraz zgarbioną szyję od ciągłego pochylania się nad ekranami oraz ogólnej nieprawidłowej postawy. Sam ma także żylaki i opuchliznę na nogach oraz nie za wiele włosów na głowie.

Jak czytamy, w swoim czasie Sam mógł myśleć, że zamawianie jedzenia z domu i prowadzenie wszystkich spotkań zdalnie jest wygodniejsze, ale po kilku latach bezmyślnego przeglądania filmików na telefonie i znikomej aktywności fizycznej, dopadły go negatywne skutki siedzącego stylu życia.

Siedzący Sam przestrogą dla wszystkich

Przypomniano rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, która zwłaszcza dorosłym zaleca aktywność fizyczną, by zapobiec licznym chorobom, z rakiem, cukrzycą i chorobami krążenia na czele. Dodano, że ruch redukuje też symptomy depresji i lęku oraz poprawia funkcjonowanie naszego mózgu oraz ogólne samopoczucie.

Do stworzenia Sama jako przestrogi, twórcy stojący za aplikacją WeWard wykorzystali połączenie odpowiednich danych dotyczących codziennego ruchu z 30 krajów. Wyniki te zestawili z najważniejszymi badaniami na temat skutków siedzącego życia i nadmiernego wpatrywania się w monitory, a następnie wykorzystali sztuczna inteligencję do projekcji uśrednionego wizerunku. – Ruch naprawdę jest lekiem i to niesamowite, jak mało się o tym mówi – podkreślali autorzy grafiki.

Czytaj też:

Robienie kroków może prowadzić do długowieczności, ale kluczowy jest jeden szczegółCzytaj też:

Cały dzień siedzisz? Sprawdź, co dzieje się z twoim ciałem