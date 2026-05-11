Słynny brytyjski przyrodnik kończy 100 lat. Ujawnił sekret długiego życia

David Attenborough urodził się 8 maja 1926 w Londynie. Ukończył zoologię w Clare College na Uniwersytecie Cambridge, a także studia podyplomowe dotyczące antropologii. Od 1952 roku jest związany ze stacją telewizyjną BBC, gdzie zasłynął przede wszystkim cyklem „Zoo Quest”, serialami „Życie na Ziemi”, „Na ścieżkach życia” czy produkcjami: „Błękitna Planeta”, a także„Planeta Ziemia”. Otrzymał wiele statuetek, w tym Emmy i BAFTA. Jego imieniem nazwano też wiele gatunków roślin i zwierząt. Jest uznawany za wybitnego biologa i pasjonata przyrody. Z okazji jego urodzin przez kilka dni w maju BBC będzie pokazywać jego najważniejsze produkcje.

David Attenborough skończył 100 lat

W 2016 roku w wywiadzie dla dziennika „The Guardian” biolog wypowiedział się na temat swojego wieku. Przyznał, że zawdzięcza go zwykłemu szczęściu.

– Naprawdę trudno mi w to uwierzyć. Jedyny wniosek, do jakiego można dojść, jest taki: na Boga, miałeś po prostu szczęście. Kiedy pomyślisz, że mam krewnych i przyjaciół, którzy mają 90 lat i nie pamiętają nawet, jaki jest dzień tygodnia, a do tego nie są w stanie chodzić – to nie żadna chrześcijańska cnota, tylko zwykłe szczęście – stwierdził.

Serwis sciencealert.com zwrócił uwagę, że według niektórych naukowców osiągnięcie wieku 90 lat jest w 30 proc.związane z genetyką, a w 70 proc. z zachowaniami zdrowotnymi, czyli z odżywianiem i aktywnością fizyczną. Attenborough może być potwierdzeniem tej teorii, ponieważ cały czas jest aktywny, zarówno fizycznie, jak i społecznie.

Życie Attenborougha w dużej mierze wpisuje się w to, co pokazują badania. Jest aktywnym starszym człowiekiem, zarówno społecznie, jak i fizycznie, i pozostaje niezwykle zajęty jak na swój wiek. Ciągle ma też w sobie pasję związaną z tym, czym się zajmuje.

Z okazji swoich 99 lat wydał film dokumentalny „David Attenborough: Świat oceanów”, a w jego zwiastunie mówił: – Po prawie 100 latach życia na tej planecie rozumiem już, że najważniejsze miejsce na Ziemi nie znajduje się na lądzie, lecz w oceanie. Przez całe moje życie byliśmy świadkami odkrywania oceanów.

Z kolei w wieku 93 lat w zwiastunie do filmu „Życie na naszej planecie” powiedział: – Miałem najbardziej niezwykłe życie. Dopiero teraz naprawdę rozumiem, jak niezwykłe ono było.

Co robić, by dożyć 100 lat?

Portal sciencealert.com zwrócił uwagę, że według wielu badań naukowych osoby, które mają powyżej 50 lat i nadal mają silne cele w życiu, osiągają lepsze wyniki zdrowotne. Według wieloletniego amerykańskiego projektu „New England Centenarian Study”, które skupia się na badaniu stulatków i ich rodzin, długowieczność często jest genetyczna. Znaczenie mają też wzorce wychowania oraz cechy osobowości.

„Badanie sugeruje, że dzieci stulatków częściej mają silne poczucie celu w życiu, co wiąże się z niższym poziomem chorób, niepełnosprawności i zaburzeń poznawczych” – podał serwis.

Współautorka badania Paola Sebastiani ujawniła, że „dobre starzenie się to nie tylko unikanie lub opóźnianie chorób. Ważne jest również dobre samopoczucie i zadowolenie z własnego życia” .

