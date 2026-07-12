Naukowcy ujawnili receptę na długowieczność. 100-latków łączy ta cecha

Nowe badanie przeprowadzone na Sardynii, jednym z tzw. niebieskich obszarów, sugeruje jednak, że znaczenie może mieć także osobowość. Naukowcy z Uniwersytetu w Cagliari sprawdzili, czy określone cechy psychologiczne wiążą się z lepszym starzeniem i jakością życia. Badanie objęło 125 osób w wieku od 71 do 101 lat. Część mieszkała w sardyńskiej „Blue Zone”, czyli regionie znanym z dużej liczby długowiecznych mieszkańców, a część w pobliskiej społeczności spoza tego obszaru.

Otwartość może pomagać w starzeniu

Najważniejsza różnica nie dotyczyła samej deklarowanej jakości zdrowia. Mieszkańcy „niebieskiej strefy” nie oceniali jej wyraźnie lepiej niż pozostali uczestnicy badania. Wyróżniała ich jednak wyższa otwartość, jedna z pięciu podstawowych cech osobowości.

Oznacza to większą ciekawość świata, gotowość do uczenia się, zainteresowanie nowymi pomysłami i chęć podejmowania aktywności. Badacze wskazują, że taka postawa może sprzyjać utrzymywaniu kontaktów, rozwijaniu hobby, aktywności fizycznej i intelektualnej oraz lepszemu radzeniu sobie ze zmianami.

„Te ustalenia sugerują, że połączenie adaptacyjnych cech osobowości i zasobów radzenia sobie sprzyja bardziej aktywnemu stylowi życia” – napisali autorzy badania.

Nie tylko geny i dieta

U osób mieszkających w sardyńskiej niebieskiej strefie zauważono także lepsze strategie radzenia sobie z trudnościami, wyższe kompetencje emocjonalne i więcej czasu poświęcanego na zajęcia pobudzające umysł lub ciało.

Analiza całej grupy pokazała, że osoby bardziej otwarte częściej deklarowały lepszy dobrostan psychiczny i większe zaangażowanie w hobby. Wyższa sumienność wiązała się z większym zadowoleniem z życia i lepszym radzeniem sobie z problemami. Z kolei wysoki neurotyzm szedł w parze z niższą oceną jakości życia związanej ze zdrowiem.

Osobowość nie działa w próżni

Autorzy badania nie twierdzą, że sama osobowość bezpośrednio wydłuża życie. Wskazują raczej, że może ona wpływać na codzienne wybory. Człowiek ciekawy świata i otwarty na nowe doświadczenia może częściej szukać kontaktu z innymi, uczyć się, ruszać się i angażować w aktywności, które wspierają zdrowe starzenie.

Naukowcy podkreślają, że badanie było niewielkie i obserwacyjne, dlatego nie przesądza, że konkretne cechy osobowości są przyczyną długowieczności. Ma pokazywać jednak, że w rozmowie o starzeniu warto patrzeć szerzej niż tylko na dietę, aktywność fizyczną i geny.

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