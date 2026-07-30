Zaskakujące odkrycie naukowców. Największy cmentarz wielorybów na świecie

Chińscy naukowcy odkryli na dnie Oceanu Indyjskiego największy na świecie cmentarz wielorybów. Szczegóły opublikowano w czasopiśmie Nature. Na rozległym obszarze znajdowały się zarówno świeże, jak i pradawne szczątki. Jest to również najgłębszy i najstarszy znany cmentarz wielorybów na Ziemi, a niektóre skamieniałości pochodzą sprzed 5,3 miliona lat.

Z wnętrza małej łodzi podwodnej chińscy naukowcy zaobserwowali również szereg dziwnych zwierząt – z których wiele uznano za nieznane dotąd nauce – żyjących dzięki szczątkom wielorybów. Na głębokości siedmiu tysięcy metrów wzdłuż korytarza liczącego 1,2 km znaleziono prawie 500 szkieletów. Zidentyfikowano także nowy, choć wymarły, gatunek wieloryba. Xiaotong Peng w rozmowie z AFP przyznał, że naukowcy byli „zdumieni” skalą odkrycia.

Największy, najgłębszy i najstarszy na świecie cmentarz wielorybów odkryty w Ocenie Indyjskim

– Odkrycie nekropolii tej skali było całkowicie nieoczekiwane: rozmiar obszaru występowania, głębokość i zakres wiekowy znacznie przekraczały wszystko, co mogliśmy sobie wyobrazić – skomentował główny autor badania. Naukowcy wysunęli kilka teorii, dlaczego w tym konkretnym punkcie zginęło tak wiele wielorybów. Jedną z nich jest to, że jest to popularny obszar żerowania, a znajdujący się tam rów w kształcie litery V kieruje zwłoki na dno oceanu.

Łódź podwodna mogła pomieścić jedynie trzy osoby, a na potrzeby badań nurkowała 32 razy. Badacz Peng Zhou powiedział, że obserwowanie cmentarzyska wielorybów „było naprawdę niesamowitym doświadczeniem”. Zwłokami wielorybów żywiły się m.in. meduzy, robaki, ślimaki, skorupiaki, rozgwiazdy kruche oraz małże. Odkrycie cmentarzyska wielorybów było niespodzianką dla badaczki ich szczątek Amy Baco-Taylor. – To rzeczywiście wydaje się bardzo dziwne – skomentowała.

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