Jądro Ziemi wyraźnie zwolniło. Naukowcy odkryli tajemniczy cykl

Około 5180 km pod powierzchnią Ziemi znajduje się stałe jądro wewnętrzne – metalowa kula otoczona płynnym jądrem zewnętrznym. Nie obraca się ono zawsze dokładnie w takim samym tempie jak pozostała część planety. Badanie opisane w czasopiśmie „Nature” wskazuje, że ruch jądra wewnętrznego względem powierzchni wyraźnie zwolnił. Z danych wynika, że zmienił się również kierunek tej względnej rotacji. Nie oznacza to jednak, że środek Ziemi nagle zaczął wirować odwrotnie do całej planety. Jądro zaczęło po prostu pozostawać w tyle względem płaszcza i skorupy.

Naukowcy przeanalizowali trzęsienia ziemi i testy atomowe

Bezpośrednie obserwowanie jądra jest niemożliwe, dlatego badacze wykorzystują fale sejsmiczne. Śledzą, jak szybko przechodzą one przez wnętrze planety i docierają do stacji pomiarowych. Zespół przeanalizował fale z powtarzających się trzęsień ziemi rejestrowanych od 1964 r. Wybrano 121 zdarzeń występujących w tych samych miejscach, lecz w różnym czasie. Wykorzystano także dane z radzieckich prób jądrowych z lat 1971–1974.

Zmiany położenia i tempa obrotu jądra wpływają na czas przejścia fal przez jego wnętrze. Porównanie minimalnych różnic pozwoliło odtworzyć procesy zachodzące przez dziesięciolecia.

Tajemniczy cykl może trwać około 70 lat

Zdaniem naukowców rotacja jądra wewnętrznego może przyspieszać i zwalniać w cyklu liczącym około 70 lat. Obecne spowolnienie wpisuje się w ten model, choć jego przyczyny nadal nie są w pełni poznane.

Badacze zauważyli również, że tempo zmian nie jest jednakowe w całym cyklu. Jeśli wyliczenia są prawidłowe, względna rotacja jądra powinna ponownie zacząć przyspieszać w ciągu około dziesięciu lat.

Czy spowolnienie jądra Ziemi jest groźne?

Naukowcy nie widzą powodów do niepokoju. Zmiany zachodzą bardzo powoli i nie powinny mieć zauważalnego wpływu na codzienne życie ludzi. Mogą powodować jedynie niezwykle drobne różnice w długości doby.

– Jeśli chodzi o ten efekt w życiu człowieka, nie wyobrażam sobie, żeby miał duże znaczenie – uspokaja sejsmolog John Vidale.

Odkrycie naukowców pozwala lepiej zrozumieć słabo zbadaną dynamikę najgłębszych warstw naszej planety.

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