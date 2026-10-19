Co zostanie po Słońcu? Przyszłość czterech planet może być burzliwa

Słońce nie będzie świecić wiecznie. Po wyczerpaniu paliwa w jądrze przejdzie przez fazę czerwonego olbrzyma, a ostatecznie pozostanie po nim biały karzeł. Co wówczas stanie się z odległymi planetami?

Śmierć Słońca. Co stanie się z planetami, gdy skończy się „paliwo”?

Symulacje zespołu z California Institute of Technology i Uniwersytetu Michigan opublikowane w czasopiśmie „The Astrophysical Journal Letters” wskazują, że Jowisz, Saturn, Uran i Neptun mogą utracić stabilne orbity. Kluczowe znaczenie ma tempo i sposób, w jaki umierająca gwiazda odrzuci zewnętrzne warstwy. W modelach zakładających powolną, równomierną utratę masy planety stopniowo oddalają się od gwiazdy. Taki przebieg pozwala im dłużej zachować uporządkowany ruch.

Badacze sprawdzili jednak scenariusze, w których materia jest wyrzucana w nieregularnych impulsach. Gdy Słońce traci masę, słabnie jego przyciąganie. Jeśli zmiany zachodzą dostatecznie gwałtownie, mogą zaburzać orbity planet i prowadzić do destabilizacji całego układu.

672 scenariusze na temat Słońca. W 96 proc. układ tracił stabilność

Naukowcy przeanalizowali 672 warianty, zmieniając siłę i moment wyrzutów materii. W 96 proc. symulowanych układów destabilizacja następowała w ciągu trzech miliardów lat od powstania białego karła. To czas liczony od późnego etapu ewolucji Słońca, a nie od dziś.

W części scenariuszy zaburzenia pojawiały się jeszcze przed zakończeniem odrzucania zewnętrznych warstw gwiazdy. Orbity planet zaczynały się przecinać, a wzajemne oddziaływania grawitacyjne zmieniały ich położenie. W skrajnych wariantach dochodziło do wyrzucania planet z układu. Takie obiekty mogłyby przemierzać przestrzeń międzygwiezdną bez macierzystej gwiazdy.

Czy wszystkie wielkie planety czeka ten sam los?

Nie każda symulacja kończyła się rozpadem układu. Przy łagodniejszych wyrzutach materii niektóre konfiguracje zachowywały względną stabilność przez trzy miliardy lat. Wyniki wskazują więc na możliwość burzliwej przyszłości planet olbrzymów, ale nie przesądzają losu każdej z nich. Odsetek niestabilnych układów opisuje rezultaty badanych wariantów, ale nie oznacza 96-procentowej pewności, że rzeczywisty Układ Słoneczny rozpadnie się w ten sposób.

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