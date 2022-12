Morawiecki odpowiada na zaczepki ministra. „Jak Ziobro chce, to mu wytłumaczę...”

– Zjednoczona Prawica jest szerokim obozem. Mówić o tym, że oddaliśmy władzę do Brukseli to kompletne nieporozumienie. Mogę to wytłumaczyć ministrowi sprawiedliwości – powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej na pytanie dziennikarza o napięte relacje między nim a szefem Solidarnej Polski. Jednocześnie premier zapewnił, że podczas debaty i głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości, stanie w jego obronie. – Będę bronił ministra Zbigniewa Ziobro i spójności Zjednoczonej Prawicy. To niezależnie od tego, że mamy otwarte dyskusje na Radzie Ministrów – zapewnił.

Ziobro zarzucił Morawieckiemu uległość

Relacje między szefem rządu a kierującym pracami resortu sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą są napięte od wielu tygodni. Spór toczy się przede wszystkim o relacje polskiego rządu z Unią Europejską. Oliwy do ognia dolał wywiad, którego lider Solidarnej Polski udzielił tygodnikowi Sieci.

Polityk stwierdził m.in. że premier uległ i podpisał się pod planem transformacji energetycznej Polski Fit for 55, podyktowanym przez eurokratów. – Mateusz Morawiecki doskonale wiedział, że Solidarna Polska w tej sprawie zgłasza fundamentalny sprzeciw i zgadzał się na debatę na forum rządu, która miała poprzedzić ewentualne decyzje. Tymczasem w grudniu 2020 r., bez żadnych konsultacji, podjął arbitralną decyzję i wciągnął Polskę w realizację niekorzystnego dla naszego kraju planu, który – powtórzę – był od lat przygotowywany pod skrzydłami Tuska jako szefa Rady Europejskiej pod dyktando Niemiec – komentował.

Kaczyński chwali Morawieckiego

W obronie premiera stanął Jarosław Kaczyński. Na antenie Radia Wrocław prezes PiS podkreślił, że jest pewne napięcie między szefem rządu a liderem Solidarnej Polski. – Nie przeczę, że jest tutaj pewne napięcie, bardzo nad tym boleję i często, acz pośrednio, tłumaczę, że w tym sporze, chociaż, jak to często bywa, nie jest tak, żeby racje były zupełnie, całkowicie po jednej stronie, to jednak te racje, które dominują, są po stronie premiera – stwierdził.

W dalszej części rozmowy z Radiem Wrocław Jarosław Kaczyński pochwalił także działania podejmowane przez Mateusza Morawieckiego i jego ministrów w sprawie KPO.

