Dlaczego polskie fundusze nie chcą podejmować ryzyka? „Radość z nijakich rezultatów”

Inwestorom zawsze mówimy, że nie zagwarantujemy im zwrotu. Niektórych to szokuje. Jeśli jakiś polski fundusz daje takie gwarancje, to nie powinno się mu ufać. Relacja inwestorów i founderów to nie bajka, choć znaczącą rolę odgrywa w nich fantazja. Król nie obiecuje połowy królestwa po wykonaniu zadania. Król daje skrzynkę złota za samą obietnicę zdobycia świata.

Autorem komentarza jest Andrzej Targosz, Partner Bitspiration Booster Większość funduszy na świecie nie zwraca zainwestowanych pieniędzy. Tylko część VC działa nieco lepiej – coś zwraca i podejmuje lepsze decyzje, a przede wszystkim inaczej traktuje ryzyko inwestycyjne. Czasem przynosi to spektakularne sukcesy. Niestety – nie w Polsce. Rodzime Venture Capital nie powinny nazywać się funduszami wysokiego ryzyka. To raczej fundusze unikania ryzyka. Dlaczego?