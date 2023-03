Terlikowski dla „Wprost”: Ważny krok Kościoła, ale nie przesadzałbym z entuzjazmem

Powołanie zespołu (w zasadzie to nie wiem, dlaczego ucieka się od terminu Komisja, ale daruje sobie spór o słowa), który ma badać przypadki nadużyć seksualnych duchownych wobec małoletnich – to ważny pierwszy krok. Nie przesadzałbym jeszcze z entuzjazmem, bo diabeł tkwi w szczegółach, ale trudno go nie docenić.

Zacznę od tego, dlaczego to krok ważny. Otóż okazało się, że – wbrew opinii części biskupów (by wymienić tu tylko jasno to deklarującego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego) i wcale niemałej grupy księży (symbolicznym tu przykładem może być odrzucający potrzebę jakiegokolwiek oczyszczenia ks. Dariusz Kowalczyk SJ), a także świeckich – Episkopat uznał, że potrzebne jest jakieś oczyszczenie i zbadanie tych spraw. Jest to krok tym ważniejszy, że dokonuje się on w sytuacji, gdy rządząca Polską prawica wysyła jasne sygnały, że ani badanie, ani oczyszczenie nie jest potrzebne, a jakiekolwiek badania są w istocie atakiem na Kościół.