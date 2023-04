80. rocznica wybuchu powstania w getcie. Morawiecki: Rozpaczliwy krzyk o prawo do życia

W związku z 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przed tablicą Pamięci Żołnierzy Okręgu Armii Krajowej Warszawa-Miasto. Powstanie było jednym z najbardziej bohaterskich przejawów oporu wobec niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej.

80. rocznica wybuchu powstania w getcie. Morawiecki: To była otchłań piekła

– Rozpaczliwy krzyk o prawo do życia, o prawo do wolności, krzyk o godność człowieka – tak o powstaniu w getcie żydowskim mówił Jan Paweł II równo 40 lat temu. Najpierw oddajmy hołd heroicznej walce żydowskich powstańców, chłopców i dziewcząt, którzy w beznadziejnej sytuacji chwycili za broń, aby tak naprawdę w istocie wybrać sposób śmierci – mówił premier.

Szef polskiego rządu stwierdził, że dla niego wielkim symbolem tego powstania w getcie warszawskim były dwie powiewające flagi. – Flaga polska i żydowska, które nad gettem warszawskim w trakcie powstania przez krótki czas powiewały. Polacy, polscy żołnierze Armii Krajowej oddawali również swoje życie i chciałem dzisiaj im także złożyć hołd – podkreślał.

Premier: Prawda musi przebić się do świadomości świata

Polityk zaznaczył, że „to walka w sprawie, która była dla nich również najważniejsza, bo Żydzi stanowili część społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej i dlatego w tamtej nierównej walce również polscy żołnierze pomagali im przetrwać”.

– Niemcy mordowali Żydów w sposób absolutnie bestialski, barbarzyński i okrutny. To była prawdziwa otchłań piekła. Dlatego chciałem złożyć hołd wszystkim tym, którzy przerwali milczenie, milczenie świata. To o milczeniu świata mówił w swoim wystąpieniu radiowym generał Sikorski w maju 1943 roku, kiedy piętnował to milczenie i kiedy dziękował społeczności polskiej, Warszawy za pomoc Żydom podczas powstania w getcie warszawskim – przypominał Mateusz Morawiecki.

Zdaniem szefa rządu „prawda musi przebić się do świadomości współczesnego świata”. – Prawda o tamtych dniach, a ta prawda to również prawda o bohaterstwie Armii Krajowej. To właśnie chłopcy i dziewczęta, kobiety i mężczyźni AK dali świadectwo najwyższej próby bohaterstwa i walki o wolność, prawdę i o dobro – ocenił polityk PiS.

