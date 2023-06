Dlaczego kobiety i mężczyźni udają orgazm? Prof. Lew-Starowicz wskazuje najczęstsze przyczyny

Zacznę od kobiet. Ocenia się, że udawanie orgazmu dotyczy to co najmniej 30 proc. kobiet, ale zdaniem innych badaczy – nawet do 70 proc. Do niedawna sądzono, że przyczyną udawania orgazmu są następujące motywy: sprawienie przyjemności partnerowi i poprawa jego samooceny w roli kochanka, uniknięcie negatywnych następstw (np. rozczarowania partnera, jego złości, dociekania przyczyn, zazdrości), zatrzymanie przy sobie partnera.

W modelu tradycyjnego związku z dominacją mężczyzny tego typu motywy można rozumieć, ale dlaczego to dotyczy również wielu związków typu partnerskiego?