Komisja Europejska odblokowała wypłatę KPO. Jakie fundusze otrzyma Polska?

W czwartek, 29 lutego, Komisja Europejska oficjalnie poinformowała o odblokowaniu Polsce wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz funduszy spójności.

Jakie fundusze zostaną wypłacone Polsce?

Wyjaśnijmy, że chodzi o wypłatę 137 mld euro. Na tę kwotę składa się ok. 60 mld euro z KPO oraz ok. 76 mld euro dla polskich regionów z polityki spójności. Pierwsza transza w wysokości 6,3 mld euro zostanie wypłacona na przełomie marca i kwietnia.

Decyzja Komisji Europejskiej ma związek z przygotowanym przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara „Planem Działań” w sprawie „przywrócenia praworządności oraz porządku konstytucyjnego” w naszym kraju.

KE uznała, że spełniono tzw. kamienie milowe

Plan zawiera rozpisane terminy przyjmowania 9 ustaw, które dotyczą Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego.

Tym samym, Komisja Europejska uznała, że Polska spełniła stawiane wcześniej warunki, zwane potocznie kamieniami milowymi. O szczegółach decyzji poinformowano podczas konferencji prasowej w Brukseli.

– Komisja doszła do wniosku, że Polska skutecznie wypełniła dwa super kamienie milowe związane z niezawisłością sądownictwa poprzez podjęta reformę reżimu dyscyplinarnego dla sędziów. Uznano również, że Polska skutecznie dała radę wdrożyć trzeci super kamień milowy związany ze wzmocnienie systemu audytu oraz nadzoru dla tego kraju. (..) Wstępna ocena stanie się początkiem wypłaty 6,3 mld euro związanych z pierwszą prośbą o płatność. To jest coś, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni – oświadczyła rzecznik Komisji Europejskiej Veerle Nuyts.

