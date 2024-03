Morawiecki odpowiada Tuskowi. Działania rządu określił po niemiecku

Najpierw NIK zapowiedziała wniosek do prokuratury w sprawie zakupów Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina z okresu pandemii, później prezydent wysłał pismo do premiera, w którym zajął stanowisko ws. powołania prokuratora krajowego. Na apel Donalda Tusk do głowy państwa, by ta dała pracować prokuraturze odpowiedział były premier.

Morawiecki za pośrednictwem platformy X zwrócił się do Tuska zapewniając, że zna pozę „groźnego szeryfa” odkąd, po raz kolejny – jak pisze poseł PiS – lider Platformy Obywatelskiej „robi Polaków w balona – jak z obietnicą kwoty wolnej od podatku czy dobrowolnym ZUSem”. „To już nie działa” – ocenił.

Morawiecki: Zasługi Tuska to wyprowadzenie rolników na ulice i paliwo po 7 zł

Były premier zapewniał, że jego rząd pracował „na pełnych obrotach, by ratować życie i zdrowie ludzi w warunkach ekstremalnie trudnych”. „Zapewniliśmy opiekę tysiącom obywateli – postawiliśmy szpitale tymczasowe, ściągaliśmy naszych rodaków do kraju specjalnymi transportami, brakujący sprzęt z całego świata, zorganizowaliśmy sprawny program szczepień. Państwo zdało egzamin odpowiedzialności w sytuacji kryzysowej” – podkreślił.

Zwrócił się też do Tuska z pytanie, co on zrobił dla Polaków w tamtej sytuacji. „Mam wrażenie, że to samo co robi pan teraz – w skrócie „null”. Zapowiadane 100 konkretów zamienił pan błyskawicznie w #100kłamstw. Pana zasługi to wyprowadzenie rolników na ulice, to paliwo po 7 zł, to atak na niezależność prokuratury – kontynuował.

Morawiecki poradził Tuskowi by ten”,spojrzał na własne podwórko„, bo – jak napisał – materiały dowodowe dot. „nagminnego łamania prawa tworzą się same”.

Wcześniej Donald Tusk zwrócił się do prezydenta, by ten dał pracować prokuraturze. „Według NIK premierzy Morawiecki i Sasin kręcili się przy interesach na wadliwych respiratorach i maseczkach. W czasie pandemii, która pochłonęła tysiące istnień. Brakuje słów. Teraz czas na prokuraturę. Panie Prezydencie, proszę dać jej pracować” – zaapelował szef rządu.