W Polsce ta metoda pracy wciąż nie jest powszechna. Jak znaleźć dobrego coacha?

Choć ta metoda pracy weszła szturmem do amerykańskich organizacji, polscy managerowie i właściciele firm wciąż zadają pytania: co to w ogóle jest coaching, kiedy stosować coaching, czy gdzie robić coaching? Postaram się dzisiaj przybliżyć to zagadnienie, zaczynając od tego czym coaching na pewno nie jest.

Coaching, jako dynamiczna i interaktywna forma wsparcia, odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym i zawodowym jednostki. W świecie, który nieustannie ewoluuje, a wymagania wobec pracowników i liderów rosną, coaching staje się narzędziem, które pomaga nie tylko w osiąganiu zamierzonych celów, ale także w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału. Dzięki indywidualnemu podejściu i skoncentrowaniu na mocnych stronach oraz obszarach do poprawy, coaching umożliwia skuteczniejsze radzenie sobie z wyzwaniami zawodowymi oraz wspiera proces samorealizacji. Coach – nieuregulowany prawnie zawód Zawód coacha, mimo rosnącej popularności i znaczenia, pozostaje nieuregulowany prawnie, co stwarza pewne wyzwania zarówno dla samych coachów, jak i dla ich klientów. Brak formalnych wymogów dotyczących wykształcenia, certyfikacji czy doświadczenia zawodowego sprawia, że niemal każdy może tytułować się coachem. To zjawisko prowadzi do sytuacji, w której na rynku pojawia się wielu „specjalistów”, którzy, mimo braku odpowiednich kwalifikacji, oferują swoje usługi. Często wykorzystują oni modę na rozwój osobisty oraz powszechne przekonanie o skuteczności coachingu, co nie zawsze idzie w parze z rzeczywistą wartością merytoryczną ich pracy. Dotacje unijne oraz zmiany na rynku pracy wywołane pandemią dodatkowo napędziły ten trend. W obliczu kryzysu gospodarczego i ograniczeń w tradycyjnych formach zatrudnienia, wiele osób szukało nowych ścieżek kariery, a coaching, jako stosunkowo łatwo dostępna opcja, stał się atrakcyjną alternatywą. Niestety, to zjawisko doprowadziło do znacznego obniżenia standardów w branży. Bez odpowiedniej regulacji prawnej, trudno jest odróżnić kompetentnych, wykwalifikowanych coachów od osób, które jedynie aspirują do tego miana, nie posiadając jednak odpowiednich umiejętności czy doświadczenia. W konsekwencji, osoby poszukujące wsparcia coachingowego muszą wykazać się dużą ostrożnością przy wyborze specjalisty. Brak regulacji zawodowych zwiększa ryzyko trafienia na osobę, której działania mogą nie tylko nie przynieść oczekiwanych rezultatów, ale wręcz zaszkodzić. Dlatego też coraz częściej pojawiają się głosy nawołujące do wprowadzenia bardziej formalnych standardów i regulacji w zawodzie coacha, które pomogłyby ujednolicić poziom świadczonych usług i chronić interesy klientów. Co powinniśmy od razu wykluczyć, jeśli mamy rozmawiać o coachingu, który będzie wspierał nasze procesy zawodowe?