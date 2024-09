Owsiak ostro do Dudy. „Powinien się wstydzić”

We wtorek 17 września we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa Donalda Tuska, w której uczestniczył Jerzy Owsiak. Podkreślono na niej m.in., że w pomoc dla osób poszkodowanych przez powódź zaangażowały się także organizacje pozarządowe. Jedną z nich jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekaże 40 milionów złotych do dyspozycji na najbardziej potrzebne zakupy. Skrytykował to w środę szef BBN Jacek Siewiera, który w RMF FM ocenił, że „wygląda to źle”.

– Panie ministrze od pana Dudy, trzeba było tam być, żeby pan zobaczył to na własne oczy – odpowiedział w czwartek w TVN24 Owsiak. Prowadząca rozmowę zripostowała, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odwiedził tereny dotknięte powodzią, a w piątek ma się na nie udać głowa państwa.

Jerzy Owsiak napisał list do Andrzeja Dudy

– Jutro jedzie prezydent? To chyba w odpowiedzi na mój list. Ja dzisiaj napisałem do pana prezydenta Andrzeja Dudy list. W urzędzie podawczym został przyjęty chyba o 14:30, więc chyba być może już go zdążył przeczytać. Napisałem w tym liście moją ocenę jego postawy. Złej, niedobrej, nie ma go, głowa państwa – stwierdził lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziennikarka przytoczyła argumentację otoczenia Dudy, zgodnie z którą polityk nie chce utrudniać pracy służbom. Owsiak nie zgodził się z taką narracją twierdząc, że jest to „kawałek scenariusza do filmu w przyszłości”. – Nie, panie prezydencie, to jest właśnie ten czas, który pan przespał, który pana pokonał. Czas, w którym trzeba być z ludźmi – tłumaczył szef WOŚP.

Powódź 2024. Lider WOŚP skrytykował podróż prezydenta do USA

– Zakończyłem swój list, że powinien się wstydzić, myśląc teraz o podróży poza granice naszego kraju. Jakikolwiek byłby cel tej podróży, a wydaje mi się, że ten cel nie jest tak ważny, żeby nie odmówić i być tutaj. To właśnie jest rola prezydenta – kontynuował Owsiak. Katarzyna Kolenda-Zaleska zauważyła, że głowa państwa udaje się na szczyt ONZ dotyczący bezpieczeństwa, gdzie poruszane będą m.in. kwestie dotyczące Ukrainy.

– To jest absolutna klęska żywiołowa. Wszyscy Polacy, wiele rzeczy odsunęli na bok – przekonywał lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prowadząca rozmowę podkreśliła, że „wojny nie da się odsunąć na bok”. – Cały czas uważam, że o wojnie się bardziej dowiaduje teraz tutaj przy stole, a podróż do USA była zupełnie inaczej budowana. Ta pierwsza odpowiedź, dlaczego pan prezydent nie jest wałach – absurdalna dla mnie – jakoś się nie łączy i nie mówi o tym – zakończył Owsiak.

