Kosiniak-Kamysz reaguje ws. Ziejewskiego. Szef MON o dwóch krokach

W czwartek 13 marca Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Ziejewski podjął decyzję o złożeniu dymisji ze sprawowanej funkcji. Ta informacja pojawiła się kilkanaście godzin po publikacji Wirtualnej Polski pt. „Wszedł do rządu z wyrokami. Ujawniamy przeszłość polityka PSL”.

„Zbigniew Ziejewski z PSL procesuje się o miliony złotych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i dzierżawi od niego setki hektarów ziemi. Ten sam KOWR podlega w niektórych obszarach Ziejewskiemu jako wiceministrowi w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Polityk wszedł do rządu, mimo że ma na koncie kilka prawomocnych wyroków, m.in. za posługiwanie się sfałszowanymi fakturami czy bezumowne korzystanie z państwowej ziemi. MAP twierdzi, że nic nie wiedziało o konflikcie interesów Ziejewski-KOWR” – czytamy w publikacji.

Dymisja Ziejewskiego. Kosiniak-Kamysz o dwóch krokach

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej zabrał głos w sprawie Zbigniewa Ziejewskiego na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia. – Dzisiaj zostanie odwołany, złożył dymisję. To jest pierwszy krok. Drugi: musi wyjaśnić wszystkie te sprawy – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Sygnały dnia”.

Zapytany o to, w jaki sposób Ziejewski tłumaczył się w odniesieniu do treści publikacji WP, Kosiniak-Kamysz nie ujawnił żadnych szczegółów. – To niech on teraz robi. To jest zadanie, żeby się wytłumaczyć z tych wszystkich rzeczy. Właśnie po to składa dymisję, bo nie można łączyć funkcji rządowych, jeżeli są postawione, tak jak w artykule Wirtualnej Polski, takie zarzuty, takie sprawy są poruszane – podkreślił szef MON.

Kosiniak-Kamysz został zapytany także, czy dymisja Ziejewskiego zapoczątkuje „przegląd wiceministrów”. – Przed nami rekonstrukcja rządu – stwierdził krótko i zapowiedział, że PSL wykona własny przegląd, jeżeli chodzi o członków rządu, którzy zostali powołani z partyjną nominacją.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Kongres PiS i wybór prezesa w czerwcuCzytaj też:

Wiceprezydent USA odniósł się do słów Andrzeja Dudy. „Byłbym w szoku”