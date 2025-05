Spłaciłeś kredyt we frankach? Wciąż masz szansę na unieważnienie umowy

Skoro banki nie wychodzą samodzielnie z propozycją ugody do byłych frankowiczów, czy oznacza to, że droga sądowa do unieważnienia takiej umowy jest zamknięta?

Od czasu zwarcia pierwszych umów kredytów frankowych minęło już 20 lat. W tym okresie wiele osób spłaciło całkowicie swoje zobowiązania czy to przed terminem, czy zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty. Często pierwsze „panieńskie” lub „kawalerskie” mieszkanie zostało sprzedane za jednoczesną spłatą kredytu hipotecznego. Skoro banki nie wychodzą samodzielnie z propozycją ugody do byłych frankowiczów, czy oznacza to, że droga sądowa do unieważnienia takiej umowy jest zamknięta? Nie, nie jest. W przypadku spłaconych kredytów trzeba mieć jednak na uwadze termin przedawnienia naszych roszczeń. Oto aktualne podsumowanie sytuacji przedawnienia w przypadku całkowitej spłaty kredytu frankowego. Czym jest termin przedawnienia?