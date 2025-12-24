Memy na Święta Bożego Narodzenia. Te same od lat, wciąż bawią jak „Kevin”

Świąteczne memy mają to do siebie, że z biegiem lat już trudno wymyślić w tym temacie coś nowego. Odmianą mógł być krótki okres pandemii Covid-19, ale od tamtego czasu minęło już kilka lat i znów dominują przebrane kotki, pieski oraz nasze „polskie” nosacze.

Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak memy, święta też będą w tym roku mniej więcej takie same jak zawsze: rodzinne, spokojne, bez nieprzyjemnych niespodzianek. W tym okresie nie chodzi przecież o dążenie do oryginalności czy podążanie za kolejną modą. Ważniejsza jest tradycja, stałość i odrobina nudy, o którą tak trudno w dzisiejszych czasach.