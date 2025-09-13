Andrzej Duda: Obserwujemy początek nowej odsłony swojego rodzaju ataku hybrydowego

Były prezydent został poproszony o ocenę zdarzenia, do którego doszło w nocy z wtorku na środę 11 września. Wówczas do Polski wleciało kilkanaście dronów, z których część została zestrzelona przez pilotów NATO.

Duda o rosyjskich dronach: Można podejść różnie

– Można oczywiście podejść do tego różnie. Szklanka zawsze jest do połowy pusta albo do połowy pełna. Z jednej strony można patrzeć optymistycznie i powiedzieć: zareagowaliśmy na tyle, na ile mieliśmy możliwość, bo rzeczywiście tak się stało – mówił Andrzej Duda.

– Reakcja Polski na wtargnięcie rosyjskich dronów była adekwatna (…). Zgadzam się całkowicie z panem gen. Kukułą, który powiedział, że nie ma znaczenia, jakie były koszty, bo życie Polaków jest nie do przecenienia i nie ma tu dyskusji, słusznie – zaznaczał.

– Natomiast zawsze można powiedzieć: no dobrze, ale to dlatego, że nie ma systemu antydronowego. Nie mieliśmy możliwości w sposób tańszy zareagować na ten atak dronowy, tylko musieliśmy poderwać samoloty, czyli uruchomić najcięższą artylerię – zauważał.

Duda podkreślał, że „trzeba ten system uzupełnić”. – To był atak. Zostaliśmy przetestowani – podsumował. Jednocześnie jednak bagatelizował słabą reakcję prezydenta USA.. Amerykański przywódca opublikował jedynie tajemniczy wpis w mediach społecznościowych, a później powtarzał za rosyjską propagandą, że mogło dojść do pomyłki.

Duda o dziwnej reakcji Donalda Trumpa: Szuka sposobu

– Nie przywiązuję tak wielkiej wagi, jak media, do słów Donalda Trumpa. Nie dokonuję takiej egzegezy, „dzielenia na cztery” każdego jego słowa dlatego, że znam pana Donalda Trumpa i wiem o tym, że bardzo często te jego wypowiedzi są nawet i mylące dla jego przeciwników – mówił Duda.

– W moim przekonaniu prezydent Donald Trump ciągle szuka sposobu na to, jak w sposób wolny od działań militarnych doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie i uspokojenia Putina. Moje zdanie jest takie, że prezydent Trump jest bardzo, bardzo uwrażliwiony na kwestię uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w konfliktach militarnych w jakimkolwiek stopniu – stwierdzał.

