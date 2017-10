Chrześcijański Ruch Samorządowy dołącza do Polski Razem

13 października Jarosław Gowin ogłosił, że obóz Zjednoczonej Prawicy poszerzył się o Republikanów, środowiska wolnościowe oraz samorządowców. „Polska Razem poszerza się o Republikanów, wolnościowców i samorządowców. Zapraszamy do współpracy nowe środowiska” – napisał w na Twitterze wicepremier.

Chwilę wcześniej przedstawił w Sejmie swoich nowych współpracowników i na wspólnej konferencji prasowej opowiedział krótko o nowym projekcie politycznym. – Wspólnie 4 listopada ogłosimy powstanie nowego ugrupowania politycznego – zapowiedział Jarosław Gowin. – Łączy nas wiara w wolny rynek, niskie podatki, prywatną własność, a jednocześnie przywiązanie do tradycyjnych wartości takich jak naród, patriotyzm, wiara chrześcijańska. Te środowiska, które do nas dołączą, to środowisko Republikańskie, ideały republikańskie są tym, co wspólne dla nas wszystkich, to środowisko wolnościowe, to ważne środowisko samorządowe, ponieważ istotnym komponentem programu nowej partii będzie położenie nacisku na samorząd – mówił. – Wszystkich nas łączy też przekonanie, ze w polityce najważniejsza jest gospodarka – dodawał.