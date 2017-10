Streżyńska poza rządem? Minister cyfryzacji komentuje

Przypomnijmy, że we wtorek premier Beata Szydło zapowiedziała, że wkrótce dojdzie do rekonstrukcji rządu. – W ciągu najbliższych kilkunastu dni przekażę swoje decyzje w sprawie funkcjonowania rządu – poinformowała na antenie TVN24 premier Beata Szydło. – Trzeba powiedzieć raz, jak to będzie. Ta decyzja została podjęta. Będą zmiany w rządzie – zapowiedziała w programie „Jeden na Jeden”. Szefowa rządu zaznaczyła, że decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Na giełdzie nazwisk ministrów, którzy mogą wkrótce opuścić rząd, wymieniana jest m.in. Anna Streżyńska. Mimo wysokich ocen zarówno ze strony opozycji, jak i Polaków, mówi się, że jej dymisja jest możliwa w związku z likwidacją zarządzanego przez nią resortu. Te dywagacje na antenie Polskiego Radia skomentowała sama zainteresowana. – Oczywiście media są od spekulowania. Myślę, że w tej chwili nie ma sensu się tym przejmować i zastanawiać na ile to prawda, dopóki nie odbywają się wiarygodne rozmowy z osobami, które podejmują w tej sprawie decyzje, przede wszystkim z panią premier. Mamy dużo pracy, więc na tym się skupiamy – zaznaczyła minister cyfryzacji dodając, że na razie nie było takich rozmów.

We wtorek spekulacje dotyczące możliwej likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji komentował szef MSWiA Mariusz Błaszczak. – To teoretycznie możliwe, w praktyce zobaczymy, czy tak będzie – stwierdził polityk.