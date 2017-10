Paweł Kukiz pokazał, jak wygląda standard w hotelu poselskim. Internauci zaskoczeni

Brązowy dywan, koc w tej samej przytłaczającej kolorystyce, archaiczne meble i lampka, która niejedną kadencję już przesłużyła - to wystrój pokoju, w którym noce spędza m.in. Paweł Kukiz, gdy przyjeżdża do stolicy na posiedzenia Sejmu.

Polityk, który na co dzień mieszka na Opolszczyźnie, jest jedną z osób korzystających z tzw. Domu Poselskiego, czyli po prostu sejmowego hotelu. "Zakwaterowanie w Domu Poselskim przysługuje posłom, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w Warszawie i nie posiadają prawa do lokalu w tym mieście" – wyjaśniono w regulaminie Sejmu. Z oficjalnych informacji wynika, że koszt zakwaterowania to 72 złote za dobę hotelową bądź 2,2 tys. za miesiąc.

Galeria:

Nowy Dom Poselski

Internautów obserwujących profil Pawła Kukiza nieco zaskoczył standard, w jakim przebywają politycy. „Mamy XXI wiek, a to miejsce jest z poprzedniej epoki... Bezwzględnie należy tam wykonać kapitalny remont” - komentował jeden z nich. „Czy to ważne jak wygląda? Ważne że jest kołdra i poduszka. Są tacy w kraju którzy i tego nie mają” - ripostował inny. Sam Paweł Kukiz podsumował: „To JEST skansen! I ma to swój specyficzny urok”.

Jak mieszkają posłowie? Sejm udostępnia więcej zdjęć, z których wynika, że parlamentarzyści mają do dyspozycji m.in. siłownię, basen i kaplicę.