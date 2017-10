Jak mieszkają posłowie? „Zajrzeliśmy” do wnętrza hotelu

Publikacja przez Pawła Kukiza zdjęć z hotelu poselskiego wzbudziła niemałe zainteresowanie internautów, którzy komentowali wygląd tego "skansenu". Postanowiliśmy więc przyjrzeć się bliżej temu obiektowi. Z pomocą przychodzi strona internetowa Sejmu, która dostarcza garść informacji oraz zdjęć z wnętrza obiektu. Pochodzą one sprzed kilku lat, ale ostatnie doniesienia Pawła Kukiza pozwalają sądzić, że wiele się nie zmieniło.

Nowy Dom Poselski

Nowy Dom Poselski został przekazany do użytku wiosną 1989 roku. Zamyka teren należący do Sejmu od północnego wschodu. Od strony skarpy ma trzy kondygnacje mieszkalne, z przeciwnej sześć. Elewacje pokryte ciemnoszarą okładziną z blachy miedzianej z wytłoczonym wzorem, nawiązującym do renesansowych, manierystycznych portali. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Senackiej. Hall główny w nowym hotelu rozciąga się na dwóch poziomach parteru, łączących się schodami. Mieści się w nim recepcja, kasy biletowe, ajencja banku, hotelowe zakłady usługowe i sklepiki, a także basen, sauna i sala konferencyjna. Na parterze znajdują się restauracja i cocktail-bar. Rozbudowę projektu przeprowadzono w latach 1987-1994.

"Zakwaterowanie w Domu Poselskim przysługuje posłom, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w Warszawie i nie posiadają prawa do lokalu w tym mieście" – wyjaśniono w regulaminie Sejmu. Z oficjalnych informacji wynika, że koszt to 72 złote za dobę hotelową bądź 2,2 tys. za miesiąc.