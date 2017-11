Były szef BOR został politykiem. Gen. Marian Janicki wstąpił do PO

Wiceprzewodniczący PO podkreślił, że gen. Janicki zdecydował się wstąpić do PO, ponieważ „chce walczyć o sprawy ważne dla Polski”. Tomasz Siemoniak wyraził też przekonanie, że były szef BOR będzie stanowił poważne wzmocnienie dla PO.

Sam Janicki wskazał, że chciałby czynnie uczestniczyć w naprawie obecnej sytuacji, szczególnie jeśli chodzi o służby mundurowe i służby specjalne. – Uważam, że moja wiedza, moje doświadczenie i kariera może się przydać największej partii opozycyjnej w tym, aby to wszystko w przyszłości po wygraniu wyborów zmienić na dobre – wskazał były szef BOR.

– To co dzieje się w ostatnim czasie ze służbami mundurowymi sprawia, że zdecydowałem się wstąpić do PO – wskazał. Jak zaznaczył, wszystko jego zdaniem idzie w tej chwili w Polsce w złym kierunku, jeśli chodzi o służby. – Za chwilę nie będziemy mieli służb mundurowych. Będziemy mieli namiastkę tego, co powinno być – zaznaczył gen. Janicki.