NA ŻYWO: Szydło złożyła rezygnację. Morawiecki kandydatem PiS na premiera

21:30 Pierwszy komentarz Beaty Szydło po złożeniu rezygnacji z funkcji premiera.



21:00 20:39 Z informacji 300POLITYKI wynika, że premier Beata Szydło ma zostać w rządzie i pełnić funkcję wicepremiera ds. społecznych. 20:20 18:12 18:00 Z informacji portalu 300POLITYKA wynika, że jutro po sejmowych głosowaniach może nastąpić desygnacja Mateusza Morawieckiego na nowego premiera. 17:50 17:45 17:20 Było pewne zamieszanie informacyjne w rządzie. Ostatecznie około godziny 17:00 wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w rozmowie z TVN24, że dziś poznamy nazwisko nowego premiera. Wcześniej na antenie TVP Terlecki mówił, że "dziś Komitet Polityczny PiS wieczorem podejmie decyzję, czy rekonstrukcja rządu będzie obejmowała także stanowisko premiera", a zmiany w gabinecie zostaną przeprowadzone "w przyszłym tygodniu". 16:45 Na godzinę 18:00 zaplanowane jest zebranie Komitetu Politycznego PiS. O godzinie 20:00 ma się za to rozpocząć wyjazdowe posiedzeniu klubu PiS. 16:15 Po godzinie 16:00 premier Beata Szydło znowu pojawiła się w siedzibie partii PiS. Towarzyszył jej wicepremier Mateusz Morawiecki. 14:00 Z nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego wynika, że z ust prezydenta Andrzeja Dudy padła sugestia, aby Beata Szydło zamieniła tekę premiera na laskę marszałkowską Marka Kuchcińskiego. 13:08 13:00 12:34 12:10 – Jak będzie decyzja, to się państwo o tym dowiecie. Nie ma żadnej decyzji związanej z dymisją rządu, związanej ze zmianą premiera – mówiła dziennikarzom w Sejmie rzecznik PiS. 11:45 Premier z kwiatami od prezesa PiS. Wspólne machanie od obiektywu i uśmiechy po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

11:42 11:40 11:21 Są pierwsze komentarze po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.

11:18 Marszałek Kuchciński zwołał konwent seniorów. 11:17 Wniosek o konstruktywne wotum nieufności został odrzucony przez Sejm.



Wszyscy przedstawiciele sejmowej większości wstali i biją brawo. Na ręce premier Szydło po głosowaniu złożono kwiaty.

11:16 Marszałek Marek Kuchciński wznowił obrady. 11:15 Na salę wrócili przedstawiciele rządu, jest też premier Beata Szydło. 11:02 Marszałek Brudziński ogłasza przerwę techniczną. 11:01 Joanna Scheuring-Wielgus do Winnickiego: Pan popiera faszystów! Pan jest hańbą dla Polski. 11:01 Joanna Scheuring-Wielgus (Nowoczesna) składa wniosek o przerwę i zwołanie konwentu seniorów. 11:00 Zakończyło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim.

10:55 Robert Winnicki (poseł niezrzeszony): Agentura wpływu zachodniego liberalizmu. Jej zadaniem jest podbić tubylców i skolonizować.

10:53 Jan Klawiter (Prawica Rzeczypospolitej): Dzisiejszy wniosek o wotum nieufności, tak jak niedawna rezolucja, nie jest atakiem na władze polityczne. To atak na polskie społeczeństwo. Będę głosował przeciw. 10:49 Niesiołowski o pocałunku "chodzącego majestatu" Kaczyńskiego dla Beaty Szydło. - To jak pocałunek Judasza - dodał.

10:48 Stefan Niesiołowski (Unia Europejskich Demokratów): To jest rząd, który zdemolował teatry, kina, wszystko, puszcze, nawet konie. 10:47 Stefan Niesiołowski (Unia Europejskich Demokratów): To rząd, który zdemolował politykę zagraniczną. Działa na zasadzie: mierny, bierny, ale wierny. 10:44 Stefan Niesiołowski (Unia Europejskich Demokratów): Żaden przyzwoity Polak dalej nie może tolerować tego rządu. 10:36 Ireneusz Zyska (Wolni i Solidarni): Marsz Niepodległości był wielką demonstracją patriotyzmu. Zdarzyły się sytuacje, które zostały potępione. 10:35 Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL): Wybraliście drogę do zguby. Jesteście silni w gębie i zwarci przy żłobie. 10:32 10:31 Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL): Jesteście odpowiedzialni za Polskę, ale wy stchórzyliście przed rządzeniem.

10:30 Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna): Ten rząd musi odejść. Nowoczesna zagłosuje za wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. 10:29 Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna): Obiecaliście uczciwą politykę, a daliście Misiewiczów. Nie szanujecie Polaków - wzrost gospodarczy to sukces wszystkich Polaków. 10:26 Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna): Nie dowiózł pan prezes obietnic z 2015 r. Nie daliście rady. 10:24 Rafał Trzaskowski (PO): Pani premier pokazała pełne uzależnienie od kaprysów jednego człowieka. Czy warto być lojalnym wobec takiej osoby? To się za chwilę okaże. 10:21 Rafał Trzaskowski (PO): Cały rząd tak się wstydzi, ze uciekł z sali. 10:20 Rafał Trzaskowski (PO): Ten rząd powinien odejść za niszczenie niezawisłości polskiego sądownictwa. 10:18 10:15 Marcin Horała (PiS): Ten rząd służy Polsce i robi to skutecznie. Miliony Polaków wydobywają się z biedy. 10:14 Zakończyło się wystąpienie Grzegorza Schetyny. 10:13 Schetyna: Hańbą jest to, że Jarosław Kaczyński w niszczeniu wymiaru sprawiedliwości wysługuje się kimś takim jak Stanisław Piotrowicz. Polacy wam tego nie zapomną. 10:12 10:05 Jak podaje Polskie Radio 24, w czwartek przed godz. 10 do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą przybyła premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław #Kaczyński. W rozmowie uczestniczy także marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

10:04 Schetyna: Nie dopuścimy do kroczącego zamachu stanu w Polsce.

10:03 Schetyna o relacjach z Rosją: Pytam się, gdzie jest wrak?

10:02 Schetyna: Zrujnowaliście politykę z Ukrainą przez bezmyślne demonstracje polityczne. 10:01 10:00 09:58 Schetyna: Mamy najgorsze od lat relacje z Francją i Niemcami. Wywróciliście kontrakt na śmigłowce. A czym się zajmujecie? Reparacjami 09:55 09:52 Schetyna: Składam w imieniu opozycji, w imieniu Platformy Obywatelskiej wniosek o wotum nieufności.

09:48 Schetyna: Jesteście nieudolni, nie potraficie rządzić. Potraficie sprawować władzę. Zamknęliście się w gabinetach i służbowych samochodach.

09:45 Schetyna: To jest bezwładna gromada ludzi, która już nie wie, dlaczego Polacy im zaufali. Premier tego rządu musi odejść, bo na to przyzwolił.

09:44 Schetyna: Widzieliśmy Beatę Szydło jako byłą premier, zmaltretowaną, zmęczoną.

09:42 Głos zabiera Grzegorz Schetyna, posłowie PiS i ministrowie wychodzą z sali.

09:41 Na sali słychać oklaski posłów PiS i głośne "Beata!" po zakończonym wystąpieniu premier. Do Beaty Szydło podszedł Jarosław Kaczyński. Z drugiej strony sali wznoszono okrzyki: "Do dymisji!" 09:39 Szydło: Biało-czerwona drużyna to nie tylko my, którzy siedzimy na tej sali, to przede wszystkim Polacy. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z KP PiS za to, że wspierają rząd, za to, że potrafimy razem wyjść do Polaków. 09:38 09:36 Szydło: Za co nas chcecie odwołać? Za to, że Polacy dzisiaj godnie żyją? To was boli. Nasz program przeprowadzimy do końca, bo na to zasługują obywatele. 09:35 W czasie wystąpienia premier Szydło na sali słychać okrzyki ze strony opozycji, m.in. "Do dymisji". 09:34 Szydło: Za bzdury i kłamstwa, które znalazły się we wniosku o wotum nieufności, powinniście przeprosić Polaków. 09:31 Szydło: Donald Tusk występuje przeciwko swojej Ojczyźnie. Nikt by się na to nie zgodził. 09:31 Szydło: 27 do 1, tak. Jestem dumna z tego głosowania. 09:30 Szydło: Jesteśmy rządem reprezentującym zwykłych Polaków, nie jesteśmy rządem elit. Daliśmy ludziom poczucie godności, dbamy o polskie rodziny i bezpieczeństwo Polski. 09:28 09:24 09:23 Szydło: Wniosek o wotum nieufności jest kłamstwem i oszczerstwem wobec polskiego rządu. Obraża nie tylko inteligencję Polaków, ale zabiera też czas Izbie, która powinna zajmować się czymś innym. 09:22 Szydło: Dlaczego ciągle komuś zależy na tym, by destabilizować sytuację w Polsce? Rząd PiS został wskazany przez Polaków. Demokratyczne wybory rozstrzygnęły, kto ma prawo do decydowania o losach kraju. 09:20 Głos zabiera premier Beata Szydło.

09:19 09:18 Na sali obrad jest obecna premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński. 09.15 Rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. 09:14 - Dziś odbędzie się spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Potwierdzam, że prezes Kaczyński będzie na spotkaniu - powiedziała Mazurek. 09:11 - Jeśli będzie zmiana, będzie wynikała z tego, że przed nami nowe zadania - powiedziała w Sejmie rzecznik PiS Beata Mazurek. 09:08 08:54 - Z pewnością poznamy dzisiaj nazwisko nowego premiera; czy zostanie nim prezes PiS Jarosław Kaczyński - okaże się dopiero koło południa - poinformował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. 08:32 - Myślę, że premierem zostanie Jarosław Kaczyński - twierdzi Grzegorz Schetyna 08:17 - Oj Boże, jak mi tej pani premier jest po ludzku żal. Nie dałem temu rządowi wotum zaufania, natomiast to co się wyprawia, takie czysto ludzkie podejście. Jak można tę kobietę która pracuje od rana do nocy, tak traktować człowieka i przez pół roku mówić, że ona jest na wylocie? - mówi Paweł Kukiz, gość RMF FM. 08:00 – Jak (prezydent Duda - red.) widzi, że Antoni Macierewicz ucieka spod topora, to interweniuje i staje po stronie Beaty Szydło. Mogę sobie coś takiego wyobrazić – komentuje w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz. 07:40