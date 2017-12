Beata Szydło złożyła rezygnację. Morawiecki kandydatem na premiera

– Sytuacja międzynarodowa i krajowa powoduje, że są inne wyzwania. Inne zadania są przed nami. To wymaga korekty nie tylko ministrów, ale i kierownictwa rządu. W związku z tym premier złożyła rezygnację z pełnionej funkcji na ręce prezesa PiS członkowie klubu wysunęli kandydaturę Mateusza Morawieckiego. O szczegółach będziemy informować. Na ten moment takie decyzje zostały podjęte. Mam nadzieje, że nasi wyborcy docenią, że jesteśmy jedną drużyną i realizujemy jeden program – mówiła Beata Mazurek po czwartkowym posiedzeniu Klubu PiS. – Dzisiaj padła propozycja, by naszym kandydatem na premiera został Mateusz Morawiecki – oświadczyła.

Co dalej z Beatą Szydło? – To jest pytanie już do wicepremiera Mateusza Morawieckiego. My chcemy, aby pełniła również bardzo ważną funkcję w rządzie, bo na to zasługuje. Najważniejsze jest to, żebyśmy wspólnie, jako drużyna realizowali program. Nie rozmawialiśmy o zmianach szczegółowych w związku z sytuacja w kraju i za granicą jest wymagana zmiana w rządzie. Szczegóły są tak naprawdę jeszcze do ustalenia, przede wszystkim przez Mateusza Morawieckiego – kontynuowała rzecznik PiS.

– My powiedzieliśmy o tym, że chcielibyśmy, żeby w rządzie zajmowała eksponowane stanowisko. Było głosowanie tajne, nie będę mówiła o kulisach. Mamy zaufanie do Kaczyńskiego. Zaufajmy człowiekowi, który ma wizję i strategię, aby Polska zyskała sukces – zakończyła swoją wypowiedź dla mediów Beata Mazurek. Z informacji PAP wynika, że desygnacja nowego szefa rządu mogłaby nastąpić w piątek, a zaprzysiężenie nowej Rady Ministrów – we wtorek 12 grudnia.