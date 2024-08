Błaszczak zapowiada konkretny ruch po decyzji PKW. „My tak tego nie zostawimy”

– My będziemy się oczywiście odwoływać od tej decyzji, będziemy składać skargę do Sądu Najwyższego – zapowiedział były szef resortu obrony narodowej.

– My tej sprawy tak nie zostawimy, będziemy się odwoływać do naszych wyborców. Będziemy prowadzić działalność – oczywiście ona będzie ograniczona, ze względu na zabranie finansowania. (...) Nie ustąpimy, bo nie godzimy się na reżim, który dziś w naszym kraju rządzi, który godzi w prawa opozycji. Przypomnę, że komuna też miała być wieczna, wieczna nie była, także reżim koalicji 13 grudnia też się skończy – sądzę, że wcześniej niż później – mówił Błaszczak w Sejmie.

Byłemu szefowi MON na konferencji towarzyszyli: rzecznik PiS – Rafał Bochenek i poseł Zbigniew Bogucki. – Myślę, że przyjdzie taki czas, że to się obróci przeciwko tej władzy. Nie tylko wyborcy PiS (...) zobaczą w końcu, w którym kierunku zmierzamy – a zmierzamy w kierunku rządów na pewno niedemokratycznych – rządów, które nie chcą opozycji, nie chcą trudnych pytań, które mogą prowadzić swoją kampanię wyborczą za środki – na przykład – z zagranicy [tu wskazał na Campus Polska Przyszłość – red.], a które, można powiedzieć, chcą wykluczyć opozycję – powiedział były wojewoda zachodniopomorski.

Zdaniem Boguckiego decyzja PKW ws. sprawozdania PiS „pokazuje, że różne standardy, różne prawo jest stosowane wobec tych, którzy rządzą dzisiaj, a różne prawo jest stosowane wobec jedynej, właściwiej, realnej siły opozycyjnej, jaką jest PiS”. – Mamy do czynienia – to trzeba jasno powiedzieć – z politycznymi bandytami – to znaczy ludźmi, którzy chcą zlikwidować demokracje w Polsce, z ludźmi, którzy nie liczą się z opinią biegłego rewidenta, z analizą Krajowego Biura Wyborczego – wskazał.

Czy dojdzie do protestów? Bogucki podczas konferencji powiedział, że do polityków PiS „docierają sygnały od wyborców i sympatyków z całego kraju, którzy deklarują swoje wsparcie”. – W najbliższych dniach podejmiemy decyzję, w jaki sposób tę oddolną inicjatywę, tę energię obywatelską (...), wykorzystać i na pewno będziemy państwa o tym informować. Wyjdziemy z tego kryzysu mocniejsi – zakończył.

W czwartek o godzinie 17 PKW poinformowała o swojej decyzji ws. sprawozdania finansowego PiS za ubiegłoroczne wybory. Zarzucono komitetowi Kaczyńskiego nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej. Partia m.in. nie otrzyma subwencji przez trzy lata. Więcej piszemy o tym tutaj.

