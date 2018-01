Szydło o możliwym poszerzeniu 500+. Suski: To indywidualny pomysł, premier dowiedział się z mediów

W trakcie spotkania w Lesznie wicepremier Beata Szydło zapewniała, że nie będzie żadnych zmian, jeżeli chodzi o Rodzinę 500+. – Ten projekt będzie w tym roku realizowany na takich samych zasadach jak do tej pory. Natomiast, szanowni państwo, my liczymy na to, że będzie coraz lepszy rozwój gospodarczy Polski – zaznaczyła wicepremier, wskazując na uszczelnienie systemu podatkowego i rosnącą konsumpcję.

– Możemy liczyć na to, że wyniki budżetu będą coraz lepsze. Jeżeli będzie nas stać na to, żeby wprowadzać zmiany dotyczące czy pierwszego dziecka, czy mam samotnie wychowujących dzieci, czy może jeszcze jakichś innych zmian, to zapewne to zostanie podjęte – wskazała była premier. Beata Szydło podkreśliła, że w tym roku będą przygotowywane analizy i projekty. – Jesteśmy na początku roku budżetowego, więc w tym roku na pewno nic się nie zmieni, ale jeżeli sytuacja gospodarcza będzie na to pozwalała, to 2019 roku takie zmiany być może zostaną przyjęte – podkreśliła była szefowa rządu.

Doniesienia o możliwej zmianie formuły sztandarowego programu społecznego skomentował na antenie Radia Plus minister Marek Suski. Jak stwierdził, nie wie nic o dyskusji na temat poszerzenia 500+. – Nie wiem. To na razie nie było dyskutowane na obradach rządu. To – myślę – jest na razie pomysł indywidualny Beaty Szydło. Nie jest mi znany ten pomysł – mówił Suski. Jak dodał, premier Morawiecki dowiedział się o tym z mediów.