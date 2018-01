Sondaż IBRiS. Czy PO i Nowoczesna powinny się zjednoczyć?

Zjednoczenia Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej nie chce 28,2 procent badanych. Z kolei 29,1 procent odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Z sondażu wynika także, że jeżeli doszłoby do zjednoczenia to pod nową nazwą. Za takim rozwiązaniem opowiada się 72,8 procent ankietowanych. 9,2 procent Polaków uważa natomiast, że powinno się to odbyć pod szyldem Platformy Obywatelskiej, a 4,4 procent, że pod szyldem Nowoczesnej. 3,1 procent badanych opowiedziało się za zjednoczeniem pod odrębnymi nazwami. 10,5 procent Polaków udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Prawo aborcyjne a nowe ugrupowanie lewicowe

W trakcie badania zapytano także Polaków o to, czy w wyniku protestów przeciw zmianie prawa aborcyjnego powstanie nowe ugrupowanie. 56,8 procent respondentów nie przewiduje takiego rozwiązania. Przeciwnego zdania jest 21 procent ankietowanych, a 22,1 udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Czy jeżeli jednak doszłoby do powstania nowego lewicowego ugrupowania, to powinno ono skupić się wokół Barbary Nowackiej? Za tym rozwiązaniem jest 44,3 procent Polaków. 14,2 procent uważa, że nowa partia powinna powstać na bazie partii Razem, a 9,3 procent respondentów jest za Sojuszem Lewicy Demokratycznej. 16 procent pytanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.