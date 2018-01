Kolejna unijna rezolucja ws. Polski. PE poprze decyzję o artykule 7.

Korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon zapoznała się z dokumentem rezolucji ws. naszego kraju. Jest to wsparcie dla działań Komisji Europejskiej, która 20 grudnia rozpoczęła procedurę artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej wobec Warszawy. Liderom grup politycznych w PE zależy, aby dokument nie dotyczył innych spraw tylko był wsparciem dla działań KE. Na razie z projektu wynika, że eurodeputowani z zadowoleniem witają decyzję Komisji w sprawie art. 7, popierają rekomendacje dla Polski i wzywają Radę Unii do szybkich działań.

W dokumencie nie ma nic na temat rozpoczętych przez premiera Mateusza Morawieckiego rozmów z KE ani o jego spotkaniu z przewodniczącym organu Jeanem-Claudem Junckerem. Nie wspomniano także o rozmowach pomiędzy szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem a Fransem Timmermansem.

Europoseł PO Michał Boni z komisji ds. wolności obywatelskich przyznał, że „nie ma nic o nowym dialogu”. Jego zdaniem chodzi najprawdopodobniej o „ustosunkowanie się PE do decyzji Komisji w sprawie artykułu 7”.. Polityk przytoczył pierwszy paragraf, w którym komisja ds. wolności obywatelskich „z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji (Europejskiej) z dnia 20 grudnia 2017 r. o aktywowaniu art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do sytuacji w Polsce i popiera wezwanie Komisji skierowane do polskich władz w celu rozwiązania problemów”. Jego zdaniem stanowi to zachętę do dalszych rozmów ws. naszego kraju.