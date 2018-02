Szłapka: Żalek powinien iść siedzieć na trzy lata

Według Jacka Żalka nie można jednak w tej kwestii uznać badań IPN za wiarygodne. – A wie pani, jak były przyjmowane zeznania od tych, którzy badali zbrodnie w Jedwabnem? – pytał Żalek prowadzącą program Dominikę Długosz. – Te osoby, które składały zeznania przed UB były torturowane. Jeżeli IPN przyjął w tamtych latach – kiedy była presja polityczna na to, żeby przyjąć odpowiedzialność – wersję, że te zeznania wydobyte w torturach są wiarygodne, to życzę powodzenia – stwierdził w czwartek.

– Czyli nie wiemy, kto mordował w Jedwabnem? – pytała dziennikarka. – Niemcy nadzorowali tylko tych, którzy wprowadzali i wie pani, kto to jest. I to jest nadużycie i bezczelność. Tak jakby powiedzieć, że skoro przyjmiemy tę logikę to znaczy, że policja żydowska, która selekcjonowała, dostarczała, była odpowiedzialna za doprowadzenie Żydów do komór gazowych. To znaczy, że Żydzi zgotowali sobie Holokaust? To jest po prostu głupie i bezczelne. Tak samo mówienie, że Polacy są odpowiedzialni za zbrodnie Holokaustu – odpowiedział Żalek. Na koniec wiceszef klubu PiS dodał, że "jeżeli byli tam Polacy, którzy brali udział w tej zbrodni, to oczywiście ponoszą za to odpowiedzialność".

Komentując słowa Żalka, Adam Szłapka stwierdził, że „gdyby nie to, że ustawa o IPN jeszcze nie weszła w życie, złożyłby doniesienie na posła Żalka”. – Za to, co powiedział, powinien iść siedzieć na trzy lata – przekonywał sekretarz generalny Nowoczesnej. Wyraził ponadto nadzieję, że opozycja będzie wykorzystywać nowe zapisy do walki z „PiS-owską propagandą”.