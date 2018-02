Premier Morawiecki w „Bloombergu” o ustawie o IPN. „Jeżeli takie rzeczy mówi prezydent USA, to...”

Portal Bloomberg L.P. opublikował wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. „Wiadomość do Polski do świata w dyskusji o Holokauście: chodzi o was, nie o nas” – brzmi tytuł materiału.

Rozmowa została przeprowadzona w Warszawie i dużo miejsca poświecono w niej tematowi nowelizacji ustawy o IPN, która wywołała duże poruszenie m.in. w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Premier w wywiadzie podkreslił, że obecnie sytuacja pogarsza się z polskiego punktu widzenia. – Niektórzy mówią, że Polacy byli gorsi niż Niemcy, co jest kompletnym niezrozumieniem historii tego, co stało się na polskiej ziemi – tłumaczył Mateusz Morawiecki. Uzasadniając konieczność nowelizacji ustawy o IPN, premier przypomniał, że mylnie terminu „polskie obozy śmierci” użył w maju 2012 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. – Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych mówi takie rzeczy, to jest dla mnie znak, że coś trzeba zmienić – wskazał szef polskiego rządu. Czytaj także:

Czy Obama byłby ścigany za „polskie obozy śmierci”? Patryk Jaki o nowelizacji ustawy o IPN Premier podkreślił przy tym, że komentując reakcję na działania polskich władz w zakresie polityki historycznej, można mówić o rosnącej fali "antypolonizmu". Redakcja Bloomberga opatrzyła to komentarzem, że gdy w 2015 roku PiS dochodził do władzy, radykalne narodowe ruchy określały tym mianem rzekomy spisek zachodu przeciwko Polsce.