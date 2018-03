Ile kosztowała likwidacja BOR? Setki milionów złotych dla byłych funkcjonariuszy

Blisko 400 milionów złotych obejmuje kwota zaległości w wypłatach dla funkcjonariuszy BOR, którzy nie otrzymali służbowego mieszkania. Przez 16 lat Biuro wypłacało tylko znikomą część należnych ekwiwalentów za lokum. Robiono to pod koniec roku, gdy w kasie organu znalazły się oszczędności budżetowe. Gdy BOR likwidowano, zaczęto masowo wypłacać funkcjonariuszom zaległe pieniądze. Środki finansowe należały się prawie dwóm tysiącom pracowników Biura. Jak informuje Radio Zet, na wypłatę czeka jeszcze 250 funkcjonariuszy.

Wyliczono, że na jedną osobę przypada średnio 300 tysięcy złotych przekazanych w ramach ekwiwalentu „mieszkaniowego”. Jego wysokość zależy od lat wysługi, stopnia służbowego, a nawet liczebność rodziny funkcjonariusza. Rząd Beaty Szydło, w momencie rozwiązywania BOR, zapowiedział, że nowa formacja – Służba Ochrony Państwa – nie będzie miała takich przywilejów.

Nowa formacja

SOP zastąpiła BOR 1 lutego 2018 roku. Według zapowiedzi MSWiA, nowa formacja ma być liczniejsza oraz lepiej wyszkolona niż poprzednia. Funkcjonariusze pełniący wcześniej służbę w BOR zostali automatycznie wcieleni w szeregi SOP. Ponadto, resort planuje zwiększyć stan etatowy formacji do trzech tysięcy pracowników.

Komendant SOP

Działaniem SOP kieruje komendant ze statusem centralnego organu administracji rządowej, co przyspieszy i usprawni proces decyzyjny. To on określa zakres ochrony, jakim należy objąć określoną osobę. Do tej pory odpowiedzialny był za to minister spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast o tym kto będzie chroniony, poza przypadkami wskazanymi wprost w ustawie, jak dotychczas będzie decydował szef MSWiA.