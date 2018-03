Nowy lider rankingu zaufania do polityków. Jest też wielki powrót

W sondażu IBRiS odnośnie zaufania do polityków, za Dudą (47.2 proc.) Morawieckim (43,5 proc.) i Tuskiem (37,3 proc.), znalazła się Beata Szydło (36,5 proc.). Na czwartym miejscu uplasował się szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz (35,6 proc.). Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uzyskał wynik (32,7 proc.) i zajął 6. miejsce.

Onet.pl zauważa, że jedynie w stosunku do trzech polityków więcej osób deklaruje zaufanie, niż jego brak. Są to Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o brak zaufania do przedstawicieli sceny politycznej. Z sondażu IBRiS wynika, że Polacy nadal najbardziej nie ufają byłemu szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi (58.6 proc.).

W lutym liderem był Morawiecki

W sondażu IBRiS dla Onetu, który opublikowano na początku lutego, premier Morawiecki otrzymał 45,8 proc. pozytywnych głosów. Drugie miejsce w zestawieniu zajął prezydent Andrzej Duda z wynikiem 44,9 proc. Na trzecim miejscu znalazła się była premier Beata Szydło, która uzyskała 36,7 proc. pozytywnych opinii.