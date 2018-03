Sondaż poparcia dla partii. Spadek notowań PiS, dobry wynik SLD

Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” w dniach 1-2 marca. Wyniki badania wskazują, że liderem nadal niezmiennie pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, które cieszy się poparciem 39,4 proc. respondentów. W porównaniu do poprzedniego badania jest to jednak spadek o 3,3 punktu procentowego. Na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska. Poparcie dla ugrupowania Grzegorza Schetyny zadeklarowało 22,5 proc. ankietowanych. Sondaż IBRiS to kolejne badanie, które daje dobry wynik Sojuszowi Lewicy Demokratycznej - 9,7 proc, co sprawia, że lewica stałaby się trzecią siłą w Sejmie.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, poselskie mandaty otrzymaliby również politycy ruchu Kukiz'15 (6,8 proc.) oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (5,2 proc.), a także Nowoczesnej, którą popiera 5 proc. badanych. Pod progiem wyborczym znalazły się Partia Razem oraz Wolność. Jednocześnie 9,5 proc. respondentów nie było w stanie jednoznacznie określić, na którą partię oddaliby swój głos w wyborach do Sejmu.