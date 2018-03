Michaił Gorbaczow ostrzega świat przed atomowym konfliktem. „Wojna to żadne rozwiązanie”

„Gdy obejmowałem władzę w ZSRR, w 1985 roku, przyszłe plany wojskowe obejmowały stworzenie takich urządzeń jak kosmiczne stacje bojowe, lasery jądrowe czy inne podobne wynalazki. Dzięki Bogu, żaden z nich nie został zbudowany i negocjacje pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim otworzyły drogę do zakończenia atomowego wyścigu zbrojeń” – napisał Gorbaczow. „Dzisiaj wszystkie dawne osiągnięcia wydają się być zagrożone, ponieważ plany obronne przypominają przygotowania do prawdziwej wojny, co objawia się militaryzacją polityki, myślenia i retoryki” – stwierdził były lider ZSRR.

„Odpowiedzialność leży na barkach Rosji i USA”

Gorbaczow wskazał na raport The Bulletin of Atomic Scientists, opublikowany w Chicago, który mówi o największym zagrożeniu atomową zagładą od 1953 roku. „Przede wszystkim, nie powinniśmy się poddawać, musimy żądać od światowych liderów powrotu na ścieżkę dialogu oraz negocjacji” – zaapelował ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. „Główna odpowiedzialność za zakończenie niebezpiecznego impasu leży na barkach liderów Rosji i USA, ale nie można pokładać nadziei tylko w prezydentach. Potrzebujemy dialogu na wszystkich szczeblach ekspertów obu krajów” – wskazał.

„Wojna to żadne rozwiązanie”

„Gdzie jest ONZ? Gdzie jest Rada Bezpieczeństwa? Czy to nie czas na zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego na poziomie głów państwa? Jestem całkowicie przekonany, że świat czeka na taką inicjatywę” – napisał Gorbaczow. „Myślę, że znakomita większość ludzi w USA oraz Rosji zgadza się z poglądem, że wojna to żadne rozwiązanie problemów. Czy broń zapobiegnie katastrofie środowiska, biedzie oraz terroryzmowi?” – pytał.

Dawny lider ZSRR wezwał przywódców wszystkich krajów dysponujących arsenałem jądrowym do przestrzegania międzynarodowego Układo o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej. „Jak bardzo sytuacja nie wydawałaby się beznadziejna, musimy działać, by zapobiec globalnej katastrofie” – zakończył Gorbaczow.