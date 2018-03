PO organizuje Konwój Wstydu. Na billboardach politycy PiS

Galeria:

Konwój Wstydu - PO wypomina politykom PiS nagrody

– Platforma Obywatelska odkryła system drugiej pensji wypłacanej politykom PiS – stwierdził podczas konferencji prasowej Krzysztof Brejza, autor interpelacji, po których stało się głośno o nagrodach, jakie wypłacili sobie członkowie rządu PiS. – Ujawniliśmy, że 120 ministrów PiS, na czele z Beatą Szydło, wypłaciło sobie ogromne, kilkudziesięciotysięczne nagrody. Wzywamy ich do rozliczenia się z tego skoku na kasę – mówił Brejza. Poseł PO zaapelował do polityków z rządu, by uzasadnili, dlaczego przyznali sobie nagrody.

– To, co ujawnił poseł Brejza, pokazuje, że rząd PiS-u zachowuje się jak złodziej, który kradnie i krzyczy: „łap złodzieja” – komentowała Izabela Leszczyna. Posłanka PO zaznaczyła, że nagroda trafiła nawet do szefa rządu, wcześniejszego ministra finansów i rozwoju. – Żądamy od Jarosława Kaczyńskiego żeby zmusił Mateusza Morawieckiego i ministrów PiS żeby oddali te nagrody! – wtórował jej Mariusz Witczak.

Posłowie PO poinformowali, że do piątku po ulicach Warszawy będzie jeździł „Konwój Wstydu” prezentujący tych, którzy przyznali sobie nagrody. Na billboardach prezentowane są podobizny ministrów z rządu PiS wraz z kwotami nagród, jakie otrzymali łącznie w minionym roku. – Późnej ten konwój pojedzie do regionów żeby pokazać Polakom arogancję i butę polityków PiS – wskazał Witczak.

