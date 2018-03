Wniosek o delegalizację partii Razem. Prokuratura podjęła decyzję

Na wniosek dwóch organizacji: Stowarzyszenia Koliber i Stowarzyszenia Młoda Prawica, Prokuratura Krajowa dokonała analizy celów i działalności partii Razem. „Obejmowała ona oficjalne dokumenty, jak statut, deklaracja programowa i program wyborczy, a także konkretne przejawy działalności partii, m.in. publiczne wystąpienia jej przedstawicieli. Zapoznano się również z ogólnodostępnymi publikacjami zawierającymi stanowiska prezentowane w imieniu tego ugrupowania, a dotyczące m.in. kwestii historycznych” – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury, analiza nie dostarczyła podstaw do stwierdzenia, że cele lub działalność Partii Razem prowadzą do naruszenia art. 13 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

„Potępienie i dezaprobata dla działań reżimów totalitarnych”

„Przeanalizowane materiały Partii Razem zawierają wręcz potępienie i dezaprobatę dla działań reżimów totalitarnych. Pojawiające się w przestrzeni publicznej jednostkowe wypowiedzi osób deklarujących się jako członkowie Partii Razem nie mogą być natomiast uznane za działalność partii jako całości i nie pozwalają na przyjęcie, że ich autorzy – w imieniu partii – dają wyraz swojej akceptacji totalitarnych metod i praktyk działania wynikających z totalitarnych ideologii” – podsumowuje Prokuratura Krajowa.

Prokuratura Krajowa ustaliła ponadto, że nie toczyły się sprawy o czyny związane z propagowaniem totalitarnych metod i praktyk komunizmu lub innych działań zakazanych przez art. 13 Konstytucji, w których jako sprawców wskazano członków lub przedstawicieli Partii Razem.

„Okoliczności ustalone w wyniku przeprowadzonego przez Prokuraturę Krajową postępowania sprawdzającego wskazują więc, że brak jest podstaw do skierowania przez Prokuratora Generalnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii politycznej Partia Razem, o co wnosili prezesi Stowarzyszenia Koliber i Młoda Pawica” – informuje Prokuratura. Zgodnie z art. 188 pkt 4 Konstytucji to właśnie Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii.

