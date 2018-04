PO i Nowoczesna razem do wyborów samorządowych. Powstała Koalicja Obywatelska

– Jesteśmy zjednoczeni, tutaj tworzymy wspólnotę, choć to zjednoczenie programowe. Chcemy dać Polakom nadzieję. Nasza współpraca wywołała frustrację PiS i Kaczyńskiego, dlatego rozpoczął się sezon polowania na polityków opozycji. Ta reakcja jest spóźniona, to jest za późno panie Kaczyński bo Polacy was poznali i zobaczyli jacy jesteście. Przegracie następne wybory, wszystko w tej sprawie zrobimy – mówił podczas konwencji lider PO Grzegorz Schetyna. Zaznaczył, że wybory te będą symbolem, tak jak wybory samorządowe w 1990 roku, które były pierwszymi w pełni demokratycznymi. – Przywrócimy wolność i suwerenność. Pogonimy PiS – zaznaczył Schetyna.

Lider PO odniósł się do kwestii potencjalnego obniżenia pensji samorządowców. – Kreatywny księgowy Morawiecki próbował ograniczać samorządy. Samorządy to nie CBOS, im nic nie można kazać! Ich trzeba szanować. Pensje samorządowców ustalają wybrane przez ludzi rady, nie komitet centralny – podkreślił.

Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej PO i Nowoczesnej głos zabrała również lider Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Zaznaczyła, że koalicja "nie pozwoli PiS-owi przejąć samorządów". – Jesteśmy by chronić przed zarazą PiS. Nie pozwolimy na zainfekowanie tłumem Misiewiczów i zajmowaniem się historią, nie problemami Polaków, nie pozwolimy na to w samorządach! – zapewniała. Według Lubnauer, wybory samorządowe staną się impulsem do zmiany władzy w całej Polsce. – Chcemy Polski, która nie tkwi w okowach historii. Którą rządzą gospodarze a nie nieodpowiedzialne pany, którym się należy – mówiła.