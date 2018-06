W PO liczą, że Petru się opamięta. „Już trochę przeholował”

W Platformie Obywatelskiej politycy liczą, że Ryszard Petru się opamięta i wejdzie do PO. – Drzwi dla niego są cały czas otwarte – mówi polityk komentując założenie przez Petru koła „Liberalno-Społeczni” z Joanną Schmidt i Joanną Scheuring-Wielgus. „Nie ukrywajmy, to zalążek partii” – ogłosił na briefingu Petru, który zapowiada stworzenie jej po wyborach samorządowych. – Nie ma przestrzeni na partię socjalno-liberalną. Jest już Nowoczesna i Platforma. Petru już trochę przeholował – mówi polityk PO. 17 czerwca w Warszawie odbędzie się spotkanie członków i ekspertów stowarzyszenia Plan Petru.

Kiedy Ryszard Petru tworzy odrębny polityczny byt, pozycja Katarzyny Lubnauer w partii Nowoczesna słabnie. – Zapowiada się na to, że Nowoczesna nie będzie miała nie tylko swoich prezydentów, ale nawet wiceprezydentów – mówi pomorski polityk Platformy. I tu można przytoczyć przykład Gdańska, gdzie Ewa Lieder, wymieniana jako możliwa kandydatka na prezydenta Gdańska wycofuje się z nich, oddając miejsce kandydatowi PO, a w dodatku podobno nie chce obejmować w przyszłości stanowiska wiceprezydenta, jeśli Jarosław Wałęsa wygra wybory. – W wyborach samorządowych Nowoczesna nie będzie istniała, może wpaść w niebyt polityczny, a to nas zaczyna martwić. Musimy ją reanimować, bo jest nam potrzebna do koalicji – martwi się pomorski polityk Platformy. I dodaje: – Spodziewam się, że w kolejnych wyborach parlamentarnych nowoczesna wtopi się w PO.

Czytaj także:

„W imieniu koła Liberalno-Społeczni składam wniosek o przerwę...” Nowy byt polityczny w Sejmie