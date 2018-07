Sejm przegłosował nową ustawę PiS ws. zmian w SN, KRS, sądach i prokuraturze

Za głosowało 230 posłów, przeciw – 24, wstrzymało się 4. Większość posłów opozycji nie wzięła udziału w głosowaniu. Przyjęcie ustawy poprzedziła burzliwa dyskusja, w trakcie której posłowie opozycji zarzucali PiS-owi łamanie trójpodziału władzy i niszczenie polskiego sądownictwa. Podczas trzeciego czytania przyjęta została poprawka zgłoszona przez posła PiS Marka Asta, która głosowana była razem z takim samym wnioskiem mniejszości zgłoszonym przez Nowoczesną. Zakładała ona wycofanie się z przepisu zezwalającego na zmianę w określonych przypadkach dobranego losowo składu sędziowskiego. Za przyjęciem poprawki zagłosowało 389 posłów. 11 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu.

Co się zmieni?

W czwartek ustawa rozpatrywana była podczas trwających ponad dziewięć godzin prac komisji sprawiedliwości i praw człowieka, w trakcie których zaakceptowano prawie 40 poprawek. Zmiany dotkną ustaw o Sądzie Najwyższym, KRS, sądach i prokuraturze. Mają na celu obniżenie wymogów dotyczących wyboru I Prezesa SN i przyspieszenie całego procesu. Jedna z nich pozwala Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów SN wybierać kandydatów na to stanowisko już po obsadzeniu 2/3 stanowisk sędziów (aktualnie potrzebna jest niemal cała obsada), których liczba według innej poprawki ma zostać zmniejszona za 110 do 80. Posłowie PiS zarekomendowali też poprawkę, która pozwala na kandydowanie do SN sędziom nie posiadającym wyłącznie polskiego obywatelstwa. Obóz rządzący chce też ułatwić dojście do zawodu sędziego poprzez wprowadzenie „aplikacji uzupełniającej” dla „osób posiadających doświadczenie zawodowe w wymiarze sprawiedliwości” – referendarzy i asystentów sędziów i prokuratorów. Większe uprawnienia mają też otrzymać prezesi sądów rejonowych – kosztem sędziowskich kolegiów.