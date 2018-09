Wójt z PiS chce Dekalogu w konstytucji. Wysłał petycję do Senatu

Zmiana konstytucji to temat zapoczątkowany w Polsce m.in. przez Andrzeja Dudę. Senat odrzucił jednak wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Tymczasem Andrzej Głaz z PiS, wójt gminy Tuszów Narodowy na Podkarpaciu nawiązał do samej preambuły ustawy zasadniczej. Jego zdaniem, zamiast niej wystarczyłby Dekalog. Jak podaje „Rzeczpospolita”, wójt wysłał petycję do Senatu ze swoim postulatem. Zgodnie z procedurą, zostanie rozpatrzona przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

W dokumencie wójt podkreśla m.in., że „Dekalog to fundament życia jednostek, społeczeństw i narodów, jego przykazania chronią człowieka przez niszczącą siłą egoizmu, nienawiści i fałszu”. Sprawą zajęła się już Fundacja Wolność od Religii. – To niewyobrażalne w systemie demokratycznym – stwierdziła prezes fundacji Dorota Wójcik. „Rzeczpospolita” próbowała skontaktować się z wójtem, ale bez skutku.

Dziennik przypomina, że Andrzej Głaz w czerwcu wyszedł z inicjatywą, by na ścianach każdej z pięciu szkół w gminie Tuszów Narodowy zawisły tablice z dziesięcioma przykazaniami. Przekonywał, że to jego „reakcja na to wszystko zło, które się dzieje na Zachodzie".

