Kolumna Zygmunta ubrana w koszulkę z napisem „Konstytucja”. To dzieło KOD

Uczestnicy demonstracji przeciwko zmianom w polskim wymiarze sprawiedliwości tym razem zebrali się pod hasłem „My jesteśmy konstytucją”. W niedzielę 16 września przeszli ulicami stolicy, aby przypomnieć o swoim sprzeciwie. „Od wielu miesięcy partia rządząca łamie najwyższy akt prawny-Konstytucję. A my od grudnia 2015 roku stajemy po stronie konstytucyjnych wartości. To my Obywatelki i Obywatele tego kraju przyjęliśmy w referendum naszą Konstytucję. W sytuacji, gdy prezydent RP, który przysięgał stać na straży Konstytucji zawodzi, my mamy obowiązek reagować” – pisali na Facebooku przed wydarzeniem.

Gdy pochód protestujących przeszedł przez Krakowskie Przedmieście i dotarł na Plac Zamkowy, działacze KOD-u zabrali się za główny punkt demonstracji. Przy pomocy wysięgnika, na posąg Zygmunta III Wazy stojący na wysokiej kolumnie nałożono specjalnie uszytą płachtę z napisem „Konstytucja”. Wywołało to głośny aplauz wielu zgromadzonych, którzy na protest przyszli w takich samych koszulkach.